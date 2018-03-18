|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:47
спасибо, но все же неясно, почему этого предложения нет на сайте банка.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:49
Кащей написав:
спасибо, но все же неясно, почему этого предложения нет на сайте банка.
да все естьhttps://concord.ua/ru/page/private-banking
скролите
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23935
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1931 раз.
- Подякували: 2710 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:59
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:16
Кочевник написав:
Довбаний вебдваноль
Ну, сайт то такое, а ИБ очень даже хорош.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2610
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 бер, 2018 07:57
Коллеги, киньте плиз реквизиты для пополнения картсчета. Спасибо.
-
GrafBV
-
-
- Повідомлень: 1301
- З нами з: 26.12.13
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|