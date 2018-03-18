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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:47

Re: Конкорд

спасибо, но все же неясно, почему этого предложения нет на сайте банка.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:49

  Кащей написав:спасибо, но все же неясно, почему этого предложения нет на сайте банка.

да все есть
https://concord.ua/ru/page/private-banking
скролите
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 23940
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Подякували: 2710 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:59

  clientage написав:
  Кащей написав:спасибо, но все же неясно, почему этого предложения нет на сайте банка.

да все есть
https://concord.ua/ru/page/private-banking
скролите

Довбаний вебдваноль.
Кочевник
 
Повідомлень: 268
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Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:16

Re: Конкорд

  Кочевник написав:Довбаний вебдваноль

Ну, сайт то такое, а ИБ очень даже хорош.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 2619
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 07:57

Коллеги, киньте плиз реквизиты для пополнения картсчета. Спасибо.
GrafBV
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 08:57

  GrafBV написав:реквизиты для пополнения картсчета

https://concord.ua/ru/page/rekviziti-popovnennja-kartok

Банк получатель: ПАТ «АКБ «КОНКОРД»

Код Банка: 307350
Получатель: ____________________________(ФИО клиента).
Номер счета: 2625_________________
ИНН получателя:___________________
Назначение платежа:
«Перевод средств для пополнения счета

№ 2625____________________ ,

_______________(ФИО клиента).
sola
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:48

Re: Конкорд

Номер счета: 2625_________________

C 12.04 номер картсчета будет изменен на 2600
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:49

Кащей, на 2620
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:32

  Квесторе_поверніться написав:
  Кащей написав:И какой порог входа в премиальные клиенты?

50000 грн



куди там до чорних карток ПБ (1 міо :) )
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:45

Re: Конкорд

  greenozon написав:куди там до чорних карток ПБ

Ну так. Конкордушка лучшый.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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