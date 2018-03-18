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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:47
спасибо, но все же неясно, почему этого предложения нет на сайте банка.
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Кащей
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:49
Кащей написав:
спасибо, но все же неясно, почему этого предложения нет на сайте банка.
да все естьhttps://concord.ua/ru/page/private-banking
скролите
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 11:59
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Кочевник
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:16
Кочевник написав:
Довбаний вебдваноль
Ну, сайт то такое, а ИБ очень даже хорош.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Пон 19 бер, 2018 07:57
Коллеги, киньте плиз реквизиты для пополнения картсчета. Спасибо.
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GrafBV
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Додано: Пон 19 бер, 2018 08:57
https://concord.ua/ru/page/rekviziti-popovnennja-kartok
GrafBV написав:
реквизиты для пополнения картсчета
Банк получатель: ПАТ «АКБ «КОНКОРД»
Код Банка: 307350
Получатель: ____________________________(ФИО клиента).
Номер счета: 2625_________________
ИНН получателя:___________________
Назначение платежа:
«Перевод средств для пополнения счета
№ 2625____________________ ,
_______________(ФИО клиента).
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:48
Номер счета: 2625_________________
C 12.04 номер картсчета будет изменен на 2600
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Кащей
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Додано: Пон 19 бер, 2018 11:49
Кащей, на 2620
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:32
Квесторе_поверніться написав: Кащей написав:
И какой порог входа в премиальные клиенты?
50000 грн
куди там до чорних карток ПБ (1 міо
)
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
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greenozon
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:45
greenozon написав:
куди там до чорних карток ПБ
Ну так. Конкордушка лучшый.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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