Переглянув тарифи на чорні каркти
дуже смачний % на залишок коштів по валютних блеках!
в деяких банках це річна депо-ставка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:49
Переглянув тарифи на чорні каркти
дуже смачний % на залишок коштів по валютних блеках!
в деяких банках це річна депо-ставка
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:55
Годовое обслуживание по ним можно стерпеть, но там же еще 100 грн в месяц за каждый открытый в рамках пакета счет.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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