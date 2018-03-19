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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:49

Переглянув тарифи на чорні каркти
дуже смачний % на залишок коштів по валютних блеках!
в деяких банках це річна депо-ставка :)
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 13:55

  greenozon написав:Переглянув тарифи на чорні каркти
дуже смачний % на залишок коштів по валютних блеках!
в деяких банках це річна депо-ставка :)

Годовое обслуживание по ним можно стерпеть, но там же еще 100 грн в месяц за каждый открытый в рамках пакета счет.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 15:19

Файна банка, файні дівчата, все файне! :D Так тримати! :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 18:49

Козак-характерник, був в гостях у пані Олі?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:32

  greenozon написав:Переглянув тарифи на чорні каркти
дуже смачний % на залишок коштів по валютних блеках!
в деяких банках це річна депо-ставка :)

а що за "чорні каркти"? дайте посилання
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 19:39

  Кочевник написав:Козак-характерник, був в гостях у пані Олі?

Ні, просто почав активно юзати банку... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 24970
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  #<1 ... 199200201202
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