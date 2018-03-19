Переглянув тарифи на чорні каркти
дуже смачний % на залишок коштів по валютних блеках!
в деяких банках це річна депо-ставка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 13:49
Переглянув тарифи на чорні каркти
дуже смачний % на залишок коштів по валютних блеках!
в деяких банках це річна депо-ставка
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Додано: Пон 19 бер, 2018 13:55
Годовое обслуживание по ним можно стерпеть, но там же еще 100 грн в месяц за каждый открытый в рамках пакета счет.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 19 бер, 2018 15:19
Файна банка, файні дівчата, все файне! Так тримати!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:32
Додано: Пон 19 бер, 2018 19:39
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 20 бер, 2018 09:22
Банк Конкорд, як тримати платіжне доручення в КоКо?
Ви на форумі лише по середах?
Додано: Вів 20 бер, 2018 14:21
зайти в архів і клацнути по квитанції до відповідної операції
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