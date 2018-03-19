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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 15:16
Козак-характерник написав:
В господарці КоКо не вистачає лише кредитки з 2% кешбека.
2% много где есть. А вот 3% (чистыми) на интернет... Представитель, кстати, обещал подумать.
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wig
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:23
wig написав:
Представитель, кстати, обещал подумать.
С таким же успехом вам может пообещать подумать девочка в кассе.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:25
wig написав:
2% много где есть. А вот 3% (чистыми) на интернет... Представитель, кстати, обещал подумать.
Давайте 5-ть просить будем.
На три потом нехотя согласимся.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:29
Aps написав:
На три потом нехотя согласимся.
Ладно, но в том числе шоб и на P2P.
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wig
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:32
clientage написав: Козак-характерник написав:
В господарці КоКо не вистачає лише кредитки з 2% кешбека. Тому лише зберігаю кошти на Дохідній. А була б така кредитка тут, то й платив ще за покупки нею. Дайош кредитку з кешбеком!
Ага, по кредитке увеличили грейс до 60дн
Ещё бы кешбеку докинули...
Угу. Була в мене тут кредитка під заставу депозита. Якщо б зробили кешбек, знов би заніс депозит під заставу.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:34
Aps написав: wig написав:
2% много где есть. А вот 3% (чистыми) на интернет... Представитель, кстати, обещал подумать.
Давайте 5-ть просить будем.
На три потом нехотя согласимся.
Та не будьте вже такими живодьорами...
Треба ж банку на чомусь заробляти. 2% норм...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:38
Козак-характерник написав:
Треба ж банку на чомусь заробляти. 2% норм
На 2% спрос будет специфический. У тех, кому в других банках не наливают. Это риски неплатежей и убытков.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Вів 20 бер, 2018 15:54
wig написав: Козак-характерник написав:
Треба ж банку на чомусь заробляти. 2% норм
На 2% спрос будет специфический. У тех, кому в других банках не наливают. Это риски неплатежей и убытков.
Чо спесыфычэский? Я б Таськину Виику закрыл, т.к. там смешной лимит 1500 и держу её ток ради инет-оплат за свои. А 3% по выходным и случайные аХции под 6% уж как-нить переморгаю
ПС. И 2% чистыми, плиииз
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:00
-VICTOR- написав: Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, як тримати платіжне доручення в КоКо?
Ви на форумі лише по середах?
зайти в архів і клацнути по квитанції до відповідної операції
В сенсі з відміткою банки (мокрою).
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Додано: Вів 20 бер, 2018 16:01
clientage написав:
Чо спесыфычэский? Я б Таськину Виику закрыл, т.к. там смешной лимит 1500 и держу её ток ради инет-оплат за свои. А 3% по выходным и случайные аХции под 6% уж как-нить переморгаю
Так и по БП 2% чистыми почти везде.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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