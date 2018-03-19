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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:16

Re: Конкорд

  Козак-характерник написав:В господарці КоКо не вистачає лише кредитки з 2% кешбека.

2% много где есть. А вот 3% (чистыми) на интернет... Представитель, кстати, обещал подумать.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:23

  wig написав:Представитель, кстати, обещал подумать.


С таким же успехом вам может пообещать подумать девочка в кассе.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:25

  wig написав:2% много где есть. А вот 3% (чистыми) на интернет... Представитель, кстати, обещал подумать.


Давайте 5-ть просить будем.
На три потом нехотя согласимся. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:29

Re: Конкорд

  Aps написав:На три потом нехотя согласимся.

Ладно, но в том числе шоб и на P2P.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:32

  clientage написав:
  Козак-характерник написав:В господарці КоКо не вистачає лише кредитки з 2% кешбека. Тому лише зберігаю кошти на Дохідній. А була б така кредитка тут, то й платив ще за покупки нею. Дайош кредитку з кешбеком! :D

Ага, по кредитке увеличили грейс до 60дн :idea:
Ещё бы кешбеку докинули...

Угу. Була в мене тут кредитка під заставу депозита. Якщо б зробили кешбек, знов би заніс депозит під заставу. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:34

  Aps написав:
  wig написав:2% много где есть. А вот 3% (чистыми) на интернет... Представитель, кстати, обещал подумать.


Давайте 5-ть просить будем.
На три потом нехотя согласимся. :)

Та не будьте вже такими живодьорами... :P Треба ж банку на чомусь заробляти. 2% норм... :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:38

Re: Конкорд

  Козак-характерник написав:Треба ж банку на чомусь заробляти. 2% норм

На 2% спрос будет специфический. У тех, кому в других банках не наливают. Это риски неплатежей и убытков.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 15:54

  wig написав:
  Козак-характерник написав:Треба ж банку на чомусь заробляти. 2% норм

На 2% спрос будет специфический. У тех, кому в других банках не наливают. Это риски неплатежей и убытков.

Чо спесыфычэский? Я б Таськину Виику закрыл, т.к. там смешной лимит 1500 и держу её ток ради инет-оплат за свои. А 3% по выходным и случайные аХции под 6% уж как-нить переморгаю :)

ПС. И 2% чистыми, плиииз :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:00

  -VICTOR- написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, як тримати платіжне доручення в КоКо?
Ви на форумі лише по середах? :)

зайти в архів і клацнути по квитанції до відповідної операції

В сенсі з відміткою банки (мокрою).
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:01

  clientage написав:Чо спесыфычэский? Я б Таськину Виику закрыл, т.к. там смешной лимит 1500 и держу её ток ради инет-оплат за свои. А 3% по выходным и случайные аХции под 6% уж как-нить переморгаю :)

Так и по БП 2% чистыми почти везде.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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