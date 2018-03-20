Козак-характерник написав:В господарці КоКо не вистачає лише кредитки з 2% кешбека. Тому лише зберігаю кошти на Дохідній і роблю перекази. А була б така кредитка тут, то й платив ще за покупки нею. Дайош кредитку з кешбеком!
И раздрочки для больших сумм хотя бы как в Алле
Ув. представитель!
Услыште глас народа: - 2% КБ за кредитные без налоха - рассрочка как у АльфаБанка - нормальные условия для получения кредитного лимита (а не как в ТАСе, ФОПы тоже ж люди)
Банк Конкорд написав:Скажите пожалуйста, на какие вопросы еще не было не ответов?
bub-har написав:
Банк Конкорд написав:и снятие везде без комиссии,
Здравствуйте!1)Уточните пжл.снятие ВО ВСЕХ банкоматах без комис,или только в банках партнёрах? 2) Какой лимит на снятие в день/месяц НАЛИЧНЫМИ через кассу Вашего банка и банкоматы по карте доходная? Спасибо!
Как же приятно слышать столько приятных слов от вас всех ОЧЕЕЕНЬ! Простите за медлительность, но такое чувство что большинство из Вас знает все лучше меня
Скажите пожалуйста, на какие вопросы еще не было не ответов?
Кредитку з 2% кешбека на ВСЬО хатім!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!