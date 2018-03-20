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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:32

  Козак-характерник написав:В господарці КоКо не вистачає лише кредитки з 2% кешбека. Тому лише зберігаю кошти на Дохідній і роблю перекази. А була б така кредитка тут, то й платив ще за покупки нею. Дайош кредитку з кешбеком! :D


И раздрочки для больших сумм хотя бы как в Алле :)

Ув. представитель!

Услыште глас народа:
- 2% КБ за кредитные без налоха
- рассрочка как у АльфаБанка
- нормальные условия для получения кредитного лимита (а не как в ТАСе, ФОПы тоже ж люди)

И у вас будет куча клиентофф :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:29

Re: Конкорд

Добрый Вечер Всем :)

Как же приятно слышать столько приятных слов от вас всех :) ОЧЕЕЕНЬ!
Простите за медлительность, но такое чувство что большинство из Вас знает все лучше меня ;)

Скажите пожалуйста, на какие вопросы еще не было не ответов?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:39

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Скажите пожалуйста, на какие вопросы еще не было не ответов?
  bub-har написав:
  Банк Конкорд написав:и снятие везде без комиссии,
Здравствуйте!1)Уточните пжл.снятие ВО ВСЕХ банкоматах без комис,или только в банках партнёрах? 2) Какой лимит на снятие в день/месяц НАЛИЧНЫМИ через кассу Вашего банка и банкоматы по карте доходная? Спасибо!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:40

bub-har
Ну хоть иногда читайте тарифы - там есть ответ на первый вопрос...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:55

  Vorlon написав:bub-har
Ну хоть иногда читайте тарифы - там есть ответ на первый вопрос...
Тыкните пжл.носом
https://concord.ua/uploads/redactor/5a65c2bcc1665.pdf Там написано пункт 8,2 в банках партнерах,а ув.представитель написал
  Банк Конкорд написав:Раньше список был ограничен а сейчас нет и снятие везде без комиссии, но смена пина нет! Если сбрасывать через поддержку - 10 грн, в банкомате - 5
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 19:38

  Банк Конкорд написав:Добрый Вечер Всем :)

Как же приятно слышать столько приятных слов от вас всех :) ОЧЕЕЕНЬ!
Простите за медлительность, но такое чувство что большинство из Вас знает все лучше меня ;)

Скажите пожалуйста, на какие вопросы еще не было не ответов?

Кредитку з 2% кешбека на ВСЬО хатім! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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  #<1 ... 201202203204
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