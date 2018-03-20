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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:30

  wig написав:В ИБ (Icon25) не пускает.

Код на вход прислали, а в ИБ не может подгрузить....Карты еще хоть работают?
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:34

isen
Загрузился, но все очень медленно. Такое ощущение, что на новый техпроцесс перешли.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:34

Неужели пимпочки рисуют на шаблоны?! 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:41

  clientage написав:Неужели пимпочки рисуют на шаблоны?! 8) :lol:

От пимпочек так не заглючит.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:54

Re: Конкорд

Вчера рискнул(делал без иконы) сделал первое пополнение Доходной через П24. Первое пополнение Приват пропустил, второе пополнение Приват запросил подтверждение(может это был Знак)... Новые тарифы от 20.03.18, без предупреждения работают не хорошо это...
В тот день когда оформлял Доходную, решил еще заскочить в Глобус на Мечникова 18 за Видсоточкой+, отделение не обнаружил хорошо маскируются, а может я плохо смотрел так времени особо не было его разыскивать. Решил что Знак и забил я пока на Глобус)).
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:26

  wig написав:В ИБ (Icon25) не пускает.

Наверно точки с запятой в назначении платежа разрешают.

Представитель, когда заработает icON25?
sola
 
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