Код на вход прислали, а в ИБ не может подгрузить....Карты еще хоть работают?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:30
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:34
isen
Загрузился, но все очень медленно. Такое ощущение, что на новый техпроцесс перешли.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:41
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:54
Re: Конкорд
Вчера рискнул(делал без иконы) сделал первое пополнение Доходной через П24. Первое пополнение Приват пропустил, второе пополнение Приват запросил подтверждение(может это был Знак)... Новые тарифы от 20.03.18, без предупреждения работают не хорошо это...
В тот день когда оформлял Доходную, решил еще заскочить в Глобус на Мечникова 18 за Видсоточкой+, отделение не обнаружил хорошо маскируются, а может я плохо смотрел так времени особо не было его разыскивать. Решил что Знак и забил я пока на Глобус)).
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:26
Зараз переглядають цей форум: casper12, isen, jay2004, kostya77, liliya_logical, stellassvitonline, Vorlon і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|