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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:30
wig написав:
В ИБ (Icon25) не пускает.
Код на вход прислали, а в ИБ не может подгрузить....Карты еще хоть работают?
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isen
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:34
isen
Загрузился, но все очень медленно. Такое ощущение, что на новый техпроцесс перешли.
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wig
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:34
Неужели пимпочки рисуют на шаблоны?!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:41
От пимпочек так не заглючит.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:54
Вчера рискнул(делал без иконы) сделал первое пополнение Доходной через П24. Первое пополнение Приват пропустил, второе пополнение Приват запросил подтверждение(может это был Знак)... Новые тарифы от 20.03.18, без предупреждения работают не хорошо это...
В тот день когда оформлял Доходную, решил еще заскочить в Глобус на Мечникова 18 за Видсоточкой+, отделение не обнаружил хорошо маскируются, а может я плохо смотрел так времени особо не было его разыскивать. Решил что Знак и забил я пока на Глобус)).
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isen
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:26
wig написав:
В ИБ (Icon25) не пускает.
Наверно точки с запятой в назначении платежа разрешают.
Представитель, когда заработает icON25?
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sola
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:41
isen написав:
Первое пополнение Приват пропустил, второе пополнение Приват запросил подтверждение
Можно поподробнее,что за подтверждение?
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bub-har
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:54
bub-har написав: isen написав:
Первое пополнение Приват пропустил, второе пополнение Приват запросил подтверждение
Можно поподробнее,что за подтверждение?
Прислал смс в котором просит протягом години сфотографироваться или позвонить 3700, если за границей 38056....
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isen
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:46
bub-har написав: bub-har написав: Банк Конкорд написав:
и снятие везде без комиссии,
Здравствуйте!1)Уточните пжл.снятие ВО ВСЕХ банкоматах без комис,или только в банках партнёрах? 2) Какой лимит на снятие в день/месяц НАЛИЧНЫМИ через кассу Вашего банка и банкоматы по карте доходная? Спасибо!
Во всех банкоматах Украины снятия без комиссии. Ограничений по снятию в кассе нет, но нужно заранее поднимать лимит через icON25 или колл-центр. Снятие в банкомате, зависит от банкомата и номинала купюр в нем
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 21 бер, 2018 12:48
Козак-характерник написав: Банк Конкорд написав:
Добрый Вечер Всем
Как же приятно слышать столько приятных слов от вас всех
ОЧЕЕЕНЬ!
Простите за медлительность, но такое чувство что большинство из Вас знает все лучше меня
Скажите пожалуйста, на какие вопросы еще не было не ответов?
Кредитку з 2% кешбека на ВСЬО хатім!
Это замечательная идея
надеюсь когда-нибудь сможем воплотить ее в жизнь
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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