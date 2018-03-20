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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:49

Re: Конкорд

  sola написав:Представитель, когда заработает icON25?

Карты проверил, работают. А вот Икон не пускает уже совсем. Ошибка запроса.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:04

Re: Конкорд

icon25 заработал. Но ставки по депо снизили :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:07

  Flamingo написав:Но ставки по депо снизили

Ганьба
Всё IMHO
Вкладчик1234
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2
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:12

Банк Конкорд

Пожелания к icON25:
- нормальная выписка (с МСС, кодом авторизации, доступной суммой на начало и конец периода)
- точки с запятой в назначении платежа (раньше их можно было вводить - есть множество сохраненных шаблонов, которые теперь невозможно выполнить):
Поле Назначение платежа не является корректным назначением платежа. Для ввода разрешены буквы, цифры, точка, запятая, дефис


Просьба сделать хотя бы второе оперативно, там работы на 5-10 минут.
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:31

  Вкладчик1234 написав:
  Flamingo написав:Но ставки по депо снизили

Ганьба

.. н-да..я под такие ставки ничего не дам (.....пойдут денюжки искать другое место...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:33

  -VICTOR- написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Flamingo написав:Но ставки по депо снизили

Ганьба

.. н-да..я под такие ставки ничего не дам (.....пойдут денюжки искать другое место...

Усі в Альянс?
Квесторе_поверніться
 
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Конкорд (2056)
21.03.2018 14:33
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