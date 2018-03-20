Карты проверил, работают. А вот Икон не пускает уже совсем. Ошибка запроса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 12:49
Re: Конкорд
Карты проверил, работают. А вот Икон не пускает уже совсем. Ошибка запроса.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:04
Re: Конкорд
icon25 заработал. Но ставки по депо снизили
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:12
Банк Конкорд
Пожелания к icON25:
- нормальная выписка (с МСС, кодом авторизации, доступной суммой на начало и конец периода)
- точки с запятой в назначении платежа (раньше их можно было вводить - есть множество сохраненных шаблонов, которые теперь невозможно выполнить):
Просьба сделать хотя бы второе оперативно, там работы на 5-10 минут.
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:31
.. н-да..я под такие ставки ничего не дам (.....пойдут денюжки искать другое место...
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:33
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:12
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:40
bub-har
Большую сумму денег заказывайте за сутки.
На снятие справки не просят, но могут потребовать на зачисление если сумма выше 2х мил.грн
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:42
Должно работать все. Пробовали еще раз?
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:50
Чекали Вас завтра.
Запитання. При платежі в Айкон25 в відділенні доручення роздрукують і відмітку поставлять мокрим штампом?[/quote]
По Вашему желанию отвечаю уже сегодня
К сложению не смогут, так как в icON25 уже есть ЕПЦ (та же мокрая печать) и по верх нее не поставят. Если Вам надо оплачивать именно получения паспорта, то это лучше всего оплатить через кассу Но все остальные службы принимают квитанцию с ЕЦП из айкона
Concord bank: concord.ua
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