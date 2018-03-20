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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 15:52
На конкурс з уні пройшов платіж
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 21 бер, 2018 15:58
isen написав:
Вчера рискнул(делал без иконы) сделал первое пополнение Доходной через П24. Первое пополнение Приват пропустил, второе пополнение Приват запросил подтверждение(может это был Знак)... Новые тарифы от 20.03.18, без предупреждения работают не хорошо это...
В тот день когда оформлял Доходную, решил еще заскочить в Глобус на Мечникова 18 за Видсоточкой+, отделение не обнаружил хорошо маскируются, а может я плохо смотрел так времени особо не было его разыскивать. Решил что Знак и забил я пока на Глобус)).
Пополнения через П24 не должно облагаться комиссией (если вы использовали именно нашу дорожку, а не п2п Привата).
В тарифах от 20.03 поменялся пункт срока действия карты - теперь 5 лет
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:12
sola написав:Банк Конкорд
Пожелания к icON25:
- нормальная выписка (с МСС, кодом авторизации, доступной суммой на начало и конец периода)
- точки с запятой в назначении платежа (раньше их можно было вводить - есть множество сохраненных шаблонов, которые теперь невозможно выполнить):
Поле Назначение платежа не является корректным назначением платежа. Для ввода разрешены буквы, цифры, точка, запятая, дефис
Просьба сделать хотя бы второе оперативно, там работы на 5-10 минут.
Проводились несколько работ по улучшению. Сейчас 3й день идет работа проверки на баги и ошибки. Скоро обновление будет загружено, и ; должны работать
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:12
-VICTOR- написав: Вкладчик1234 написав: Flamingo написав:
Но ставки по депо снизили
Ганьба
.. н-да..я под такие ставки ничего не дам (.....пойдут денюжки искать другое место...
Нам будет Вас не хватать
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:15
Банк Конкорд
Під кредитку з 2% кешбека заніс би монеток під поточні ставки на депо. Без кредитки депозит не цікавий.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:18
Со всех карт (дебетка, доходная, голда бесплатная за 50 тыс. грн. депозит) СЭП бесплатный?
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demichh
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:23
А у этого "когда-нибудь" (По кредитке с кб) есть хоть какие сроки?
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guntherhouse777
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:41
demichh написав:
Со всех карт (дебетка, доходная, голда бесплатная за 50 тыс. грн. депозит) СЭП бесплатный?
да
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:41
guntherhouse777 написав:
А у этого "когда-нибудь" (По кредитке с кб) есть хоть какие сроки?
к сожалению это пока только желание с надеждой
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:53
IMPRINTER написав:
ну что господа, проходил мимо Коня сегодня - открыл Доходную.
но предлагали еще голду какую-то с 14%. пока ограничился обычной доходной с 12% и 2620.
з.ы. вопрос к офпредставителю (удивлен, что он тут есть).
в тарифах по доходной указано, что при ежемесячном торговом обороте от 10 к грн. можно получить в качестве допкарты МК Полатинум нашару - какова процедура, если основная обычный говн0бомж МК Дебит анэмибосд и согласно тем же тарифам к говнокартам допки не открываются ... помогите разобраться в этом когнитивном диссонансе. спасибо.
Если у клиента есть карта по тарифу Доходная и обороты свыше 10 тыс грн, тогда мы можем выдать в подарок Platinum как доп.карту к основному счету
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