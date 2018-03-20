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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 17:11
Ставки снизились по валютным депозитам. в USD на - 0,75%, в EUR на - 0,5%.
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 21 бер, 2018 17:13
Банк Конкорд написав: IMPRINTER написав:
ну что господа, проходил мимо Коня сегодня - открыл Доходную.
но предлагали еще голду какую-то с 14%. пока ограничился обычной доходной с 12% и 2620.
з.ы. вопрос к офпредставителю (удивлен, что он тут есть).
в тарифах по доходной указано, что при ежемесячном торговом обороте от 10 к грн. можно получить в качестве допкарты МК Полатинум нашару - какова процедура, если основная обычный говн0бомж МК Дебит анэмибосд и согласно тем же тарифам к говнокартам допки не открываются ... помогите разобраться в этом когнитивном диссонансе. спасибо.
Если у клиента есть карта по тарифу Доходная и обороты свыше 10 тыс грн, тогда мы можем выдать в подарок Platinum как доп.карту к основному счету
Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 21 бер, 2018 17:26
clientage написав:
Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит
Не вижу дисонанса.
Допка идет к счету, а не к карте.
Если доказали что достойны платинума - держите платинум к тому же счету
Другой вопрос - забирают ли ее после снижения оборотов?
Или снизил обороты - платинум блочат и алыверды отседова?
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curiousobro
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Додано: Сер 21 бер, 2018 17:34
clientage написав: Банк Конкорд написав: IMPRINTER написав:
ну что господа, проходил мимо Коня сегодня - открыл Доходную.
но предлагали еще голду какую-то с 14%. пока ограничился обычной доходной с 12% и 2620.
з.ы. вопрос к офпредставителю (удивлен, что он тут есть).
в тарифах по доходной указано, что при ежемесячном торговом обороте от 10 к грн. можно получить в качестве допкарты МК Полатинум нашару - какова процедура, если основная обычный говн0бомж МК Дебит анэмибосд и согласно тем же тарифам к говнокартам допки не открываются ... помогите разобраться в этом когнитивном диссонансе. спасибо.
Если у клиента есть карта по тарифу Доходная и обороты свыше 10 тыс грн, тогда мы можем выдать в подарок Platinum как доп.карту к основному счету
Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит
Скажите пожалуйста, чтобы ответить на все интересующие Вас вопросы, может наш менеджер с Вами свяжется? Можете отправить контакт в ЛС
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 21 бер, 2018 17:35
Банк Конкорд
Спасите-помогите! Сделал заявку на сайте на две карты. Прождал пол-дня. Никто мне не позвонил. Позвонил сам на горячую линию, но им не удалось соединить меня с отделением. Позвонил в отделение - не берут трубку.
Что делать?
=====
Дозвонился в отделение. Предложили прийти лично. Видимо, канал заказа через сайт слишком виртуальный - не работает.
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TDK
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