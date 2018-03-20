IMPRINTER написав:

ну что господа, проходил мимо Коня сегодня - открыл Доходную.но предлагали еще голду какую-то с 14%. пока ограничился обычной доходной с 12% и 2620.з.ы. вопрос к офпредставителю (удивлен, что он тут есть).в тарифах по доходной указано, что при ежемесячном торговом обороте от 10 к грн. можно получить в качестве допкарты МК Полатинум нашару - какова процедура, если основная обычный говн0бомж МК Дебит анэмибосд и согласно тем же тарифам к говнокартам допки не открываются ... помогите разобраться в этом когнитивном диссонансе. спасибо.