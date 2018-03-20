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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:02

  Flamingo написав:icon25 заработал. Но ставки по депо снизили :(

Підкажіть будь ласка, по яких саме депо знизили ставку, а то на сайті Мінфіну начебто те ж саме. :roll:
V9RFGEX Получите +50 грн.
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asp
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:11

  asp написав:
  Flamingo написав:icon25 заработал. Но ставки по депо снизили :(

Підкажіть будь ласка, по яких саме депо знизили ставку, а то на сайті Мінфіну начебто те ж саме. :roll:


Ставки снизились по валютным депозитам. в USD на - 0,75%, в EUR на - 0,5%.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:13

  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:ну что господа, проходил мимо Коня сегодня - открыл Доходную.
но предлагали еще голду какую-то с 14%. пока ограничился обычной доходной с 12% и 2620.

з.ы. вопрос к офпредставителю (удивлен, что он тут есть).

в тарифах по доходной указано, что при ежемесячном торговом обороте от 10 к грн. можно получить в качестве допкарты МК Полатинум нашару - какова процедура, если основная обычный говн0бомж МК Дебит анэмибосд и согласно тем же тарифам к говнокартам допки не открываются ... помогите разобраться в этом когнитивном диссонансе. спасибо.


Если у клиента есть карта по тарифу Доходная и обороты свыше 10 тыс грн, тогда мы можем выдать в подарок Platinum как доп.карту к основному счету

Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:26

  clientage написав:Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит :)


Не вижу дисонанса.
Допка идет к счету, а не к карте.
Если доказали что достойны платинума - держите платинум к тому же счету :)
Другой вопрос - забирают ли ее после снижения оборотов?
Или снизил обороты - платинум блочат и алыверды отседова?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:34

  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:ну что господа, проходил мимо Коня сегодня - открыл Доходную.
но предлагали еще голду какую-то с 14%. пока ограничился обычной доходной с 12% и 2620.

з.ы. вопрос к офпредставителю (удивлен, что он тут есть).

в тарифах по доходной указано, что при ежемесячном торговом обороте от 10 к грн. можно получить в качестве допкарты МК Полатинум нашару - какова процедура, если основная обычный говн0бомж МК Дебит анэмибосд и согласно тем же тарифам к говнокартам допки не открываются ... помогите разобраться в этом когнитивном диссонансе. спасибо.


Если у клиента есть карта по тарифу Доходная и обороты свыше 10 тыс грн, тогда мы можем выдать в подарок Platinum как доп.карту к основному счету

Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит :)


Скажите пожалуйста, чтобы ответить на все интересующие Вас вопросы, может наш менеджер с Вами свяжется? Можете отправить контакт в ЛС :D
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:35

Банк Конкорд
Спасите-помогите! Сделал заявку на сайте на две карты. Прождал пол-дня. Никто мне не позвонил. Позвонил сам на горячую линию, но им не удалось соединить меня с отделением. Позвонил в отделение - не берут трубку.
Что делать?
=====
Дозвонился в отделение. Предложили прийти лично. Видимо, канал заказа через сайт слишком виртуальный - не работает.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:56

  Банк Конкорд написав:
  clientage написав:
  Банк Конкорд написав:
Если у клиента есть карта по тарифу Доходная и обороты свыше 10 тыс грн, тогда мы можем выдать в подарок Platinum как доп.карту к основному счету

Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит :)


Скажите пожалуйста, чтобы ответить на все интересующие Вас вопросы, может наш менеджер с Вами свяжется? Можете отправить контакт в ЛС :D

А может таки лучше выложить все конкретные условия по данному вопросу где-нибудь в общедоступном месте чтобы все могли почитать? Интересно же! Или каждому надо только с менеджером уточнять данные вопросы?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:02

  TDK написав:Банк Конкорд
Спасите-помогите! Сделал заявку на сайте на две карты. Прождал пол-дня. Никто мне не позвонил. Позвонил сам на горячую линию, но им не удалось соединить меня с отделением. Позвонил в отделение - не берут трубку.
Что делать?
=====
Дозвонился в отделение. Предложили прийти лично. Видимо, канал заказа через сайт слишком виртуальный - не работает.

Шановного Представника вже немає?
Так і не відповів на запитання. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:11

  TDK написав:Банк Конкорд
Спасите-помогите! Сделал заявку на сайте на две карты. Прождал пол-дня. Никто мне не позвонил. Позвонил сам на горячую линию, но им не удалось соединить меня с отделением. Позвонил в отделение - не берут трубку.
Что делать?
=====
Дозвонился в отделение. Предложили прийти лично. Видимо, канал заказа через сайт слишком виртуальный - не работает.


А на какие карты делали заявки? Чтобы мы могли проверить и исправить проблему
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:18

Банк Конкорд НУ Я ПОКА ТУТ НАХОЖУСЬ, А ВОТ ЕЩЕ ОДНОГО НОВОГО КЛИЕНТА С ДЕНЬГАМИ ))которо8о планировалось к вам завести вы уже не получите...ставки не выдерживают критики ... :wink:
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-VICTOR-
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