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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:19

Банк Конкорд, платіжку з Айкона в відділенні роздрукують і завірять?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24124
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:21

  TDK написав:Банк Конкорд
Спасите-помогите! Сделал заявку на сайте на две карты. Прождал пол-дня. Никто мне не позвонил. Позвонил сам на горячую линию, но им не удалось соединить меня с отделением. Позвонил в отделение - не берут трубку.
Что делать?
=====
Дозвонился в отделение. Предложили прийти лично. Видимо, канал заказа через сайт слишком виртуальный - не работает.

именно так и объясняют...для чего эта возможность через сайт непонятно , так как всеравно посылают в отдленеи... И ТОГО КЛИЕНТУ ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КАРТЫ - ДВА ПОСЕЩЕНИЯ ...ЭТО НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ, ДЕЛАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЦЕННОГО ЗАКАЗА ЧЕРЕЗ САЙТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕДИНОРАЗОВЫМ ПОСЕЩЕНИЕМ КЛИЕНТОМ ОТДЕЛЕНИЯ :roll:
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-VICTOR-
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Повідомлень: 6636
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Подякував: 362 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:23

  -VICTOR- написав:
  TDK написав:Банк Конкорд
Спасите-помогите! Сделал заявку на сайте на две карты. Прождал пол-дня. Никто мне не позвонил. Позвонил сам на горячую линию, но им не удалось соединить меня с отделением. Позвонил в отделение - не берут трубку.
Что делать?
=====
Дозвонился в отделение. Предложили прийти лично. Видимо, канал заказа через сайт слишком виртуальный - не работает.

именно так и объясняют...для чего эта возможность через сайт непонятно , так как всеравно посылают в отдленеи... И ТОГО КЛИЕНТУ ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КАРТЫ - ДВА ПОСЕЩЕНИЯ ...ЭТО НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ, ДЕЛАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЦЕННОГО ЗАКАЗА ЧЕРЕЗ САЙТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕДИНОРАЗОВЫМ ПОСЕЩЕНИЕМ КЛИЕНТОМ ОТДЕЛЕНИЯ :roll:

Або неіменний пластик.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:25

Банк Конкорд, як в КоКо з ліквідністю?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24124
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:48

  Банк Конкорд написав:Если у клиента есть карта по тарифу Доходная и обороты свыше 10 тыс грн, тогда мы можем выдать в подарок Platinum как доп.карту к основному счету

10 тыс. потратить надо? Сами предлагаете платину или просить надо?
sola
 
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Подякував: 456 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:50

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, як в КоКо з ліквідністю?

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:57

Мизантрóп, Ваша думка важлива ....
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:59

Якось дуже сумбурно шановний Представник КоКо відповідає і невідповідає на запитання. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 19:10

  Квесторе_поверніться написав:Якось дуже сумбурно шановний Представник КоКо відповідає і невідповідає на запитання. Ні?

Складывается впечатление загончика...
isen
 
Повідомлень: 124
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  #<1 ... 206207208209
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