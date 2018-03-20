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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 18:19
Банк Конкорд, платіжку з Айкона в відділенні роздрукують і завірять?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:21
TDK написав:Банк Конкорд
Спасите-помогите! Сделал заявку на сайте на две карты. Прождал пол-дня. Никто мне не позвонил. Позвонил сам на горячую линию, но им не удалось соединить меня с отделением. Позвонил в отделение - не берут трубку.
Что делать?
=====
Дозвонился в отделение. Предложили прийти лично. Видимо, канал заказа через сайт слишком виртуальный - не работает.
именно так и объясняют...для чего эта возможность через сайт непонятно , так как всеравно посылают в отдленеи... И ТОГО КЛИЕНТУ ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КАРТЫ - ДВА ПОСЕЩЕНИЯ ...ЭТО НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ, ДЕЛАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЦЕННОГО ЗАКАЗА ЧЕРЕЗ САЙТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕДИНОРАЗОВЫМ ПОСЕЩЕНИЕМ КЛИЕНТОМ ОТДЕЛЕНИЯ
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:23
-VICTOR- написав: TDK написав:Банк Конкорд
Спасите-помогите! Сделал заявку на сайте на две карты. Прождал пол-дня. Никто мне не позвонил. Позвонил сам на горячую линию, но им не удалось соединить меня с отделением. Позвонил в отделение - не берут трубку.
Что делать?
=====
Дозвонился в отделение. Предложили прийти лично. Видимо, канал заказа через сайт слишком виртуальный - не работает.
именно так и объясняют...для чего эта возможность через сайт непонятно , так как всеравно посылают в отдленеи... И ТОГО КЛИЕНТУ ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КАРТЫ - ДВА ПОСЕЩЕНИЯ ...ЭТО НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ, ДЕЛАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛНОЦЕННОГО ЗАКАЗА ЧЕРЕЗ САЙТ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕДИНОРАЗОВЫМ ПОСЕЩЕНИЕМ КЛИЕНТОМ ОТДЕЛЕНИЯ
Або неіменний пластик.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:25
Банк Конкорд, як в КоКо з ліквідністю?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:48
Банк Конкорд написав:
Если у клиента есть карта по тарифу Доходная и обороты свыше 10 тыс грн, тогда мы можем выдать в подарок Platinum как доп.карту к основному счету
10 тыс. потратить надо? Сами предлагаете платину или просить надо?
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sola
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:57
Мизантрóп, Ваша думка важлива ....
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:59
Якось дуже сумбурно шановний Представник КоКо відповідає і невідповідає на запитання. Ні?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 19:10
Квесторе_поверніться написав:
Якось дуже сумбурно шановний Представник КоКо відповідає і невідповідає на запитання. Ні?
Складывается впечатление загончика...
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isen
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