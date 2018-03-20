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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:19
Квесторе_поверніться написав:
Якось дуже сумбурно шановний Представник КоКо відповідає і невідповідає на запитання. Ні?
так так... каша якась виходить
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Додано: Сер 21 бер, 2018 20:37
Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, платіжку з Айкона в відділенні роздрукують і завірять?
могут только распечатать
не заверяют
ссылаются на то, что там есть ЕЦП, а печати вообще отменеы, поэтому ничем больше заверять не будут
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
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