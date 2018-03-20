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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:19

  Квесторе_поверніться написав:Якось дуже сумбурно шановний Представник КоКо відповідає і невідповідає на запитання. Ні?

так так... каша якась виходить
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:37

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, платіжку з Айкона в відділенні роздрукують і завірять?

могут только распечатать
не заверяют
ссылаются на то, что там есть ЕЦП, а печати вообще отменеы, поэтому ничем больше заверять не будут
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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  #<1 ... 207208209210
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Конкорд (2092)
21.03.2018 20:37
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