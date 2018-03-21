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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 20:19
Квесторе_поверніться написав:
Якось дуже сумбурно шановний Представник КоКо відповідає і невідповідає на запитання. Ні?
так так... каша якась виходить
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novichok
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Додано: Сер 21 бер, 2018 20:37
Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, платіжку з Айкона в відділенні роздрукують і завірять?
могут только распечатать
не заверяют
ссылаются на то, что там есть ЕЦП, а печати вообще отменеы, поэтому ничем больше заверять не будут
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
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deneg net
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Додано: Сер 21 бер, 2018 20:59
deneg net написав: Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, платіжку з Айкона в відділенні роздрукують і завірять?
могут только распечатать
не заверяют
ссылаются на то, что там есть ЕЦП, а печати вообще отменеы, поэтому ничем больше заверять не будут
Дякую за інфо...щось Предстаник КоКо ігнорить це запитання.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:01
Банк Конкорд написав: TDK написав:Банк Конкорд
Спасите-помогите! Сделал заявку на сайте на две карты. Прождал пол-дня. Никто мне не позвонил. Позвонил сам на горячую линию, но им не удалось соединить меня с отделением. Позвонил в отделение - не берут трубку.
Что делать?
=====
Дозвонился в отделение. Предложили прийти лично. Видимо, канал заказа через сайт слишком виртуальный - не работает.
А на какие карты делали заявки? Чтобы мы могли проверить и исправить проблему
Доходную и Доходную PayPass. Думаю, от типа карты не зависит. Просто информация с сайта не передается куда надо или не обрабатывается кем надо.
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TDK
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:03
clientage написав:
Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит
не просто оборот, а торговый оборот, без свинорыльства.
да в месяц. т.е. после того ка у вас в какой либо мес. будет 10 к торговый оборот можете просить платину ) но потом поддерживать его не обязательно )
з.ы. допку Платинум открыли нашару к гоноДоходной. Карта с фотографией фейса.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:11
Квесторе_поверніться,
Банк Конкорд написав:
По Вашему желанию отвечаю уже сегодня
К сложению не смогут, так как в icON25 уже есть ЕПЦ (та же мокрая печать) и по верх нее не поставят. Если Вам надо оплачивать именно получения паспорта, то это лучше всего оплатить через кассу
Но все остальные службы принимают квитанцию с ЕЦП из айкона
вообще-то представитель ответил на Ваш вопрос. А форумчанин подтвердил
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:33
Вкладчик1234 написав:
Квесторе_поверніться,
Банк Конкорд написав:
По Вашему желанию отвечаю уже сегодня
К сложению не смогут, так как в icON25 уже есть ЕПЦ (та же мокрая печать) и по верх нее не поставят. Если Вам надо оплачивать именно получения паспорта, то это лучше всего оплатить через кассу
Но все остальные службы принимают квитанцию с ЕЦП из айкона
вообще-то представитель ответил на Ваш вопрос. А форумчанин подтвердил
Винен...не замітив. Вибачаюсь перед Шановним.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:01
IMPRINTER написав:
Карта с фотографией фейса.
Это что - третий банк в стране после примата и Акцента, у которых есть карты с фото?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:02
IMPRINTER написав: clientage написав:
Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит
не просто оборот, а торговый оборот, без свинорыльства.
да в месяц. т.е. после того ка у вас в какой либо мес. будет 10 к торговый оборот можете просить платину ) но потом поддерживать его не обязательно )
з.ы. допку Платинум открыли нашару к гоноДоходной. Карта с фотографией фейса.
А шо там антирестного в той Платине?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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