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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:19

  Квесторе_поверніться написав:Якось дуже сумбурно шановний Представник КоКо відповідає і невідповідає на запитання. Ні?

так так... каша якась виходить
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:37

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, платіжку з Айкона в відділенні роздрукують і завірять?

могут только распечатать
не заверяют
ссылаются на то, что там есть ЕЦП, а печати вообще отменеы, поэтому ничем больше заверять не будут
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 20:59

  deneg net написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, платіжку з Айкона в відділенні роздрукують і завірять?

могут только распечатать
не заверяют
ссылаются на то, что там есть ЕЦП, а печати вообще отменеы, поэтому ничем больше заверять не будут

Дякую за інфо...щось Предстаник КоКо ігнорить це запитання. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:01

  Банк Конкорд написав:
  TDK написав:Банк Конкорд
Спасите-помогите! Сделал заявку на сайте на две карты. Прождал пол-дня. Никто мне не позвонил. Позвонил сам на горячую линию, но им не удалось соединить меня с отделением. Позвонил в отделение - не берут трубку.
Что делать?
=====
Дозвонился в отделение. Предложили прийти лично. Видимо, канал заказа через сайт слишком виртуальный - не работает.


А на какие карты делали заявки? Чтобы мы могли проверить и исправить проблему

Доходную и Доходную PayPass. Думаю, от типа карты не зависит. Просто информация с сайта не передается куда надо или не обрабатывается кем надо.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:03

  clientage написав:
Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит :)


не просто оборот, а торговый оборот, без свинорыльства.
да в месяц. т.е. после того ка у вас в какой либо мес. будет 10 к торговый оборот можете просить платину ) но потом поддерживать его не обязательно )

з.ы. допку Платинум открыли нашару к гоноДоходной. Карта с фотографией фейса.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:11

  Банк Конкорд написав:По Вашему желанию отвечаю уже сегодня :P
К сложению не смогут, так как в icON25 уже есть ЕПЦ (та же мокрая печать) и по верх нее не поставят. Если Вам надо оплачивать именно получения паспорта, то это лучше всего оплатить через кассу :( Но все остальные службы принимают квитанцию с ЕЦП из айкона

Квесторе_поверніться, вообще-то представитель ответил на Ваш вопрос. А форумчанин подтвердил
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:33

  Вкладчик1234 написав:
  Банк Конкорд написав:По Вашему желанию отвечаю уже сегодня :P
К сложению не смогут, так как в icON25 уже есть ЕПЦ (та же мокрая печать) и по верх нее не поставят. Если Вам надо оплачивать именно получения паспорта, то это лучше всего оплатить через кассу :( Но все остальные службы принимают квитанцию с ЕЦП из айкона

Квесторе_поверніться, вообще-то представитель ответил на Ваш вопрос. А форумчанин подтвердил

Винен...не замітив. Вибачаюсь перед Шановним. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:01

  IMPRINTER написав:Карта с фотографией фейса.

Это что - третий банк в стране после примата и Акцента, у которых есть карты с фото?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:02

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит :)


не просто оборот, а торговый оборот, без свинорыльства.
да в месяц. т.е. после того ка у вас в какой либо мес. будет 10 к торговый оборот можете просить платину ) но потом поддерживать его не обязательно )

з.ы. допку Платинум открыли нашару к гоноДоходной. Карта с фотографией фейса.

А шо там антирестного в той Платине?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 207208209210
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