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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 08:22
-VICTOR- написав:Банк Конкорд
НУ Я ПОКА ТУТ НАХОЖУСЬ, А ВОТ ЕЩЕ ОДНОГО НОВОГО КЛИЕНТА С ДЕНЬГАМИ ))которо8о планировалось к вам завести вы уже не получите...ставки не выдерживают критики ...
Их куратор НБУ нагнул, что бы снизили.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 22 бер, 2018 08:39
BBC написав:
Их куратор НБУ нагнул, что бы снизили.
С чего вы так решили?
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Vorlon
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