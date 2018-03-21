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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 08:22

  -VICTOR- написав:Банк Конкорд НУ Я ПОКА ТУТ НАХОЖУСЬ, А ВОТ ЕЩЕ ОДНОГО НОВОГО КЛИЕНТА С ДЕНЬГАМИ ))которо8о планировалось к вам завести вы уже не получите...ставки не выдерживают критики ... :wink:

Их куратор НБУ нагнул, что бы снизили.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 08:39

  BBC написав:Их куратор НБУ нагнул, что бы снизили.

С чего вы так решили?
Vorlon
 
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  #<1 ... 208209210211
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