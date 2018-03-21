RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 08:22

  -VICTOR- написав:Банк Конкорд НУ Я ПОКА ТУТ НАХОЖУСЬ, А ВОТ ЕЩЕ ОДНОГО НОВОГО КЛИЕНТА С ДЕНЬГАМИ ))которо8о планировалось к вам завести вы уже не получите...ставки не выдерживают критики ... :wink:

Их куратор НБУ нагнул, что бы снизили.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13039
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 08:39

  BBC написав:Их куратор НБУ нагнул, что бы снизили.

С чего вы так решили?
Vorlon
 
Повідомлень: 5482
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:52

  -VICTOR- написав:Банк Конкорд НУ Я ПОКА ТУТ НАХОЖУСЬ, А ВОТ ЕЩЕ ОДНОГО НОВОГО КЛИЕНТА С ДЕНЬГАМИ ))которо8о планировалось к вам завести вы уже не получите...ставки не выдерживают критики ... :wink:


Очень жаль :( мы стараемся угодить каждому и всем, но писать ставки из воздуха, которые ничем не подкреплены, чтобы потом лопнуть и подставить всех - это не то за что мы боремся :wink:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 186
З нами з: 05.10.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:56

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, платіжку з Айкона в відділенні роздрукують і завірять?


К сложению не смогут, так как в icON25 уже есть ЕПЦ (та же мокрая печать) и поверх нее не поставят. Если Вам надо оплачивать именно получение паспорта, то это лучше всего оплатить через кассу :( Но все остальные службы принимают квитанцию с ЕЦП из айкона
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 186
З нами з: 05.10.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:00

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:Карта с фотографией фейса.

Это что - третий банк в стране после примата и Акцента, у которых есть карты с фото?

У Ощада тоже есть)
isen
 
Повідомлень: 125
З нами з: 21.12.15
Подякував: 25 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:17

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, як в КоКо з ліквідністю?


По последним постановам НБУ банки обязаны данную информацию выставлять на сайт. Прошу Вас ознакомится:
https://concord.ua/uploads/0/4658-%D0%9 ... 032018.pdf
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 186
З нами з: 05.10.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Банк Конкорд написав:По Вашему желанию отвечаю уже сегодня :P
К сложению не смогут, так как в icON25 уже есть ЕПЦ (та же мокрая печать) и по верх нее не поставят. Если Вам надо оплачивать именно получения паспорта, то это лучше всего оплатить через кассу :( Но все остальные службы принимают квитанцию с ЕЦП из айкона

Квесторе_поверніться, вообще-то представитель ответил на Ваш вопрос. А форумчанин подтвердил

Винен...не замітив. Вибачаюсь перед Шановним. :oops:


Спасибо :oops:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 186
З нами з: 05.10.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:24

  Вкладчик1234 написав:
  Банк Конкорд написав:По Вашему желанию отвечаю уже сегодня :P
К сложению не смогут, так как в icON25 уже есть ЕПЦ (та же мокрая печать) и по верх нее не поставят. Если Вам надо оплачивать именно получения паспорта, то это лучше всего оплатить через кассу :( Но все остальные службы принимают квитанцию с ЕЦП из айкона

Квесторе_поверніться, вообще-то представитель ответил на Ваш вопрос. А форумчанин подтвердил


Спасибо Вам :D
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 186
З нами з: 05.10.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:41

Доп. Карта Platimun

В рамках тарифов по карте Доходная: - картка MasterCard Platinum PayPass в рамках цього пакету випускається як додаткова картка до рахунку, відкритого в рамках цього пакету. Додаткова картка MasterCard Platinum PayPass в рамках цього пакету випускається клієнтам, в яких сумарний оборот в торгівельно-сервісній мережі за
карткою Дохідна за один місяць складає від 10000 грн.

Данная инфа находится в тарифов по карте Доходная.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 186
З нами з: 05.10.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 208209210211
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, makor06, myko, sola, Stringer, vollena71, Vorlon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.