Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, платіжку з Айкона в відділенні роздрукують і завірять?
К сложению не смогут, так как в icON25 уже есть ЕПЦ (та же мокрая печать) и поверх нее не поставят. Если Вам надо оплачивать именно получение паспорта, то это лучше всего оплатить через кассу Но все остальные службы принимают квитанцию с ЕЦП из айкона
Банк Конкорд написав:По Вашему желанию отвечаю уже сегодня К сложению не смогут, так как в icON25 уже есть ЕПЦ (та же мокрая печать) и по верх нее не поставят. Если Вам надо оплачивать именно получения паспорта, то это лучше всего оплатить через кассу Но все остальные службы принимают квитанцию с ЕЦП из айкона
Квесторе_поверніться, вообще-то представитель ответил на Ваш вопрос. А форумчанин подтвердил
Банк Конкорд написав:По Вашему желанию отвечаю уже сегодня К сложению не смогут, так как в icON25 уже есть ЕПЦ (та же мокрая печать) и по верх нее не поставят. Если Вам надо оплачивать именно получения паспорта, то это лучше всего оплатить через кассу Но все остальные службы принимают квитанцию с ЕЦП из айкона
Квесторе_поверніться, вообще-то представитель ответил на Ваш вопрос. А форумчанин подтвердил
В рамках тарифов по карте Доходная: - картка MasterCard Platinum PayPass в рамках цього пакету випускається як додаткова картка до рахунку, відкритого в рамках цього пакету. Додаткова картка MasterCard Platinum PayPass в рамках цього пакету випускається клієнтам, в яких сумарний оборот в торгівельно-сервісній мережі за карткою Дохідна за один місяць складає від 10000 грн.
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