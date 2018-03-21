Додано: Чет 22 бер, 2018 11:40

Банк Конкорд написав: Торгово-сервисный оборот включает в себя только оплаты проходящие по пос-терминалам. Интерент оплаты туда к сожалению не входят Торгово-сервисный оборот включает в себя только оплаты проходящие по пос-терминалам. Интерент оплаты туда к сожалению не входят

открою вам страшную тайну ... оплата в интернете идет тоже через пос-терминал, тока виртуальный ... может вы все-таки уточните и исправите свой ответ не отвечающий действительности, т.к. у меня были покупки в интернете и мне их зачли ... речь о оплатах/покупках, а не о переводах п2п и т.п. ... покупка в интернете, осуществленная через эквайринг с использованием реквизитов карты - это такая же покупка как и осуществленная с применением пластика.У вас в тарифах написано - за покупки в торговой сети - нигде нет уточнения про то что покупки в интернет не входят - это публичное предложение и вы его обязаны выполнять так как там написано, а ваши слова - это воздух. По классификациям МПС - любая покупка (покупка, не перевод) в т.ч. через интернет-эквайринг - это торговая операция и ничем не отличающаяся от покупки с применением живого пластика.Вы еще скажите, что кеш-бек вы не начисляете за покупки в интернете. Удивлен столь странным ответом саппорта, поначалу сложилось впечатление, о более высокой Вашей квалификации.