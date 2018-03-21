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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 210211212213>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:23

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит :)


не просто оборот, а торговый оборот, без свинорыльства.
да в месяц. т.е. после того ка у вас в какой либо мес. будет 10 к торговый оборот можете просить платину ) но потом поддерживать его не обязательно )

з.ы. допку Платинум открыли нашару к гоноДоходной. Карта с фотографией фейса.

натуральный мастеровский платинум, с правом прохода в лаунж?
какой срок действия?
что значит "торговый оборот", оплаты в интернете в него входят?


К сожалению проходы в лаундж не входят в данную доп.карту если она открывается в рамках тарифов Доходная.

Торгово-сервисный оборот включает в себя только оплаты проходящие по пос-терминалам. Интерент оплаты туда к сожалению не входят :(
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:27

Re: Конкорд

  Stringer написав:натуральный мастеровский платинум, с правом прохода в лаунж?
какой срок действия?

Только "D" в Борисполе :( https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... tinum.html
Остальное платно.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:40

  Банк Конкорд написав:Торгово-сервисный оборот включает в себя только оплаты проходящие по пос-терминалам. Интерент оплаты туда к сожалению не входят :(


открою вам страшную тайну ... оплата в интернете идет тоже через пос-терминал, тока виртуальный ... может вы все-таки уточните и исправите свой ответ не отвечающий действительности, т.к. у меня были покупки в интернете и мне их зачли ... речь о оплатах/покупках, а не о переводах п2п и т.п. ... покупка в интернете, осуществленная через эквайринг с использованием реквизитов карты - это такая же покупка как и осуществленная с применением пластика.
У вас в тарифах написано - за покупки в торговой сети - нигде нет уточнения про то что покупки в интернет не входят - это публичное предложение и вы его обязаны выполнять так как там написано, а ваши слова - это воздух. По классификациям МПС - любая покупка (покупка, не перевод) в т.ч. через интернет-эквайринг - это торговая операция и ничем не отличающаяся от покупки с применением живого пластика.

Вы еще скажите, что кеш-бек вы не начисляете за покупки в интернете. Удивлен столь странным ответом саппорта, поначалу сложилось впечатление, о более высокой Вашей квалификации.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 22 бер, 2018 11:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:44

Re: Конкорд

ровно десятку можно сразу?
и сразу первого числа следующего месяца можно идти?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:46

  Stringer написав:ровно десятку можно сразу?
и сразу первого числа следующего месяца можно идти?


можно в этом месяце. как тока прошло 10 к можно подавать на допку.
я проплатил в интернете - пошел в отделение ... они от меня самого узнали про эту платину, - я показал п. Тарифов где это написано ... они позвонили в Днепр, уточнили ... сказали как точно узнают в ГО механизм выпуска такой карты - перезвонят. На сл. день перезвонили и открыли карту. Карта с фото - можно сфотографироваться у них - можно принести свою Я дал фотку с визы последней.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:49

IMPRINTER
какой срок действия?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:50

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:Торгово-сервисный оборот включает в себя только оплаты проходящие по пос-терминалам. Интерент оплаты туда к сожалению не входят :(


открою вам страшную тайну ... оплата в интернете идет тоже через пос-терминал, тока виртуальный ... может вы все-таки уточните и исправите свой ответ не отвечающий действительности, т.к. у меня были покупки в интернете и мне их зачли ... речь о оплатах/покупках, а не о переводах п2п и т.п. ... покупка в интернете, осуществленная через эквайринг с использованием реквизитов карты - это такая же покупка как и осуществленная с применением пластика.


Да дело в том, что как раз после уточнения и ответ... что покупки проходящие через интренет не учитываются, по крайней мере покупки через AliExpress толчно не учитываются. Но покупки которые проходят через интернет с назначением POS, то учитываться будут. Вы правы, все зависит от торговой точки и их платежной системе

Так же уточнения по преимуществам по данной карте:
Карта MC Platinum Pay Pass является премиальной картой, ее держателю будет доступен Business Lounge в Аеропорту Борисполь, сервис возврата НДС от покупок в Евросоюзе TaxFree, скидки на аренду автомобилей от компании Herz&Avis, а также привилегии (скидки в магазинах) от компании MasterCard.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:51

  Stringer написав:IMPRINTER
какой срок действия?


5 лет )

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:53

  Банк Конкорд написав:Но покупки которые проходят через интернет с назначением POS, то учитываться будут. Вы правы, все зависит от торговой точки и их платежной системе


вот-вот :D

Карта MC Platinum Pay Pass является премиальной картой, ее держателю будет доступен Business Lounge в Аеропорту Борисполь, сервис возврата НДС от покупок в Евросоюзе TaxFree, скидки на аренду автомобилей от компании Herz&Avis, а также привилегии (скидки в магазинах) от компании MasterCard.


а теперь дайте пендаля тому, кто вам сказал то, что было написана ранее )
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 22 бер, 2018 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 11:57

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:Но покупки которые проходят через интернет с назначением POS, то учитываться будут. Вы правы, все зависит от торговой точки и их платежной системе


вот-вот :D


Скажите, а в каком отделении Вы обслуживетесь?? Что Вам пришлось рассказывать про данные тарифы?!
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