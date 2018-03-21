Банк Конкорд написав:Но покупки которые проходят через интернет с назначением POS, то учитываться будут. Вы правы, все зависит от торговой точки и их платежной системе
вот-вот
Скажите, а в каком отделении Вы обслуживетесь?? Что Вам пришлось рассказывать про данные тарифы?!
у меня нет претензий к отделению. я ничего никому не рассказывал. я пришел и сказал хочу открыть допку Платину к Доходной сославшись на соответствующий п. Тарифов. Сотрудник связался с ГО уточнить о данной процедуре, т.к. я был первый у них, кто обратился с таким вопросом и на практике они еще этого ниразу никому не делали - думаю это вполне нормально для такой ситуации. Так что претензий никаких ник кому у меня нет. Я об этом не говорил.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 22 бер, 2018 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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clientage написав: Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок? И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту? Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит
не просто оборот, а торговый оборот, без свинорыльства...
clientage написав: Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок? И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту? Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит
не просто оборот, а торговый оборот, без свинорыльства...
А мож оборот по Айкону входит?
у меня был реальный интернет-эквайринг без свинорыльсва. Пороверьте айкон - ХЗ - может тоже прокатит ) п2п в выписке тоже идет как Покупка, но это тока так пишет - реале они врядли зачтут.
Я думаю так - за что дают кеш-бек, то и посчитают в этот оборот. При чем я даже и не знаю кто это проверяет - сотрудник отделения или где-то в ГО кто-то и дает добро на бесплатную платину.
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Банк Конкорд написав: Скажите, а в каком отделении Вы обслуживетесь?? Что Вам пришлось рассказывать про данные тарифы?!
у меня нет претензий к отделению. я ничего никому не рассказывал. я пришел и сказал хочу открыть допку Платину к Доходной сославшись на соответствующий п. Тарифов. Сотрудник связался с ГО уточнить о данной процедуре, т.к. я был первый у них, кто обратился с таким вопросом и на практике они еще этого ниразу никому не делали - думаю это вполне нормально для такой ситуации. Так что претензий никаких ник кому у меня нет. Я об этом не говорил. Так, что
Я не о претензиях, и спасибо что довольны отделением Больше интересует как доходит информация. Общаясь тут со всеми, понимаешь что очень опасно считать какие-то ситуации нормальными... и хотелось бы чтобы каждый был доволен своим отделением если Вы понимаете, о чем я
Банк Конкорд написав:Я не о претензиях, и спасибо что довольны отделением Больше интересует как доходит информация. Общаясь тут со всеми, понимаешь что очень опасно считать какие-то ситуации нормальными... и хотелось бы чтобы каждый был доволен своим отделением если Вы понимаете, о чем я
если вы запросили отделение, значит вы хотите им трындюлю дать, что типа плохо знают тарифы. я отделением доволен и не считаю, что они могут на практике знать всё. Поскольку я был первым, кто обратился с такой просьбой вполне нормальная реакция была связаться с ГО и уточнить у них как они должны поступить в данной ситуации, если они ранее это никому не открывали. На мне потренировались дальше уже процедура будет понятна. Так что еще раз - к отделению претензий нет.
з.ы. лучше дайте пендаля тому, кто вас проконсультировал и вы дали ответ про неучет интернет-оплат и недопуску в Борисполь по ней ) Вот тут действительна была махровая неквалификация данного "ответственного подразделения" с волчьим билетом - вам ответил человек вообще не понимающий ничего в данном вопросе. Что покупка в интернете это не покупка, а недопуск в Борисполь это вообще было жесть - там проверяется тока класс карты. Если она Платина - ты входишь.
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clientage написав:у меня был реальный интернет-эквайринг без свинорыльсва. Пороверьте айкон - ХЗ - может тоже прокатит ) п2п в выписке тоже идет как Покупка, но это тока так пишет - реале они врядли зачтут.
Я думаю так - за что дают кеш-бек, то и посчитают в этот оборот. При чем я даже и не знаю кто это проверяет - сотрудник отделения или где-то в ГО кто-то и дает добро на бесплатную платину.
Банк Конкорд написав:Я не о претензиях, и спасибо что довольны отделением Больше интересует как доходит информация. Общаясь тут со всеми, понимаешь что очень опасно считать какие-то ситуации нормальными... и хотелось бы чтобы каждый был доволен своим отделением если Вы понимаете, о чем я
если вы запросили отделение, значит вы хотите им трындюлю дать, что типа плохо знают тарифы. я отделением доволен и не считаю, что они могут на практике знать всё. Поскольку я был первым, кто обратился с такой просьбой вполне нормальная реакция была связаться с ГО и уточнить у них как они должны поступить в данной ситуации, если они ранее это никому не открывали. На мне потренировались дальше уже процедура будет понятна. Так что еще раз - к отделению претензий нет.
з.ы. лучше дайте пендаля тому, кто вас проконсультировал и вы дали ответ про неучет интернет-оплат и недопуску в Борисполь по ней ) Вот тут действительна была махровая неквалификация данного "ответственного подразделения" с волчьим билетом - вам ответил человек вообще не понимающий ничего в данном вопросе. Что покупка в интернете это не покупка, а недопуск в Борисполь это вообще было жесть - там проверяется тока класс карты. Если она Платина - ты входишь.
Вот дело как раз в том, что человек давший данную инфу мне и дает ее отделениям! И если мне было тяжело разобраться, то что уже говорить о всех наших отделениях?! А Вам еще раз спасибо за добрые слова