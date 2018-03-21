Додано: Чет 22 бер, 2018 12:10

Банк Конкорд написав: Я не о претензиях, и спасибо что довольны отделением Больше интересует как доходит информация. Общаясь тут со всеми, понимаешь что очень опасно считать какие-то ситуации нормальными... и хотелось бы чтобы каждый был доволен своим отделением если Вы понимаете, о чем я Я не о претензиях, и спасибо что довольны отделениемБольше интересует как доходит информация. Общаясь тут со всеми, понимаешь что очень опасно считать какие-то ситуации нормальными... и хотелось бы чтобы каждый был доволен своим отделениемесли Вы понимаете, о чем я

если вы запросили отделение, значит вы хотите им трындюлю дать, что типа плохо знают тарифы. я отделением доволен и не считаю, что они могут на практике знать всё. Поскольку я был первым, кто обратился с такой просьбой вполне нормальная реакция была связаться с ГО и уточнить у них как они должны поступить в данной ситуации, если они ранее это никому не открывали. На мне потренировались дальше уже процедура будет понятна. Так что еще раз - к отделению претензий нет.з.ы.лучше дайте пендаля тому, кто вас проконсультировал и вы дали ответ про неучет интернет-оплат и недопуску в Борисполь по ней ) Вот тут действительна была махровая неквалификация данного "ответственного подразделения" с волчьим билетом - вам ответил человек вообще не понимающий ничего в данном вопросе. Что покупка в интернете это не покупка, а недопуск в Борисполь это вообще было жесть - там проверяется тока класс карты. Если она Платина - ты входишь.