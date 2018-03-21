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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 210211212213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:00

  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:Но покупки которые проходят через интернет с назначением POS, то учитываться будут. Вы правы, все зависит от торговой точки и их платежной системе


вот-вот :D


Скажите, а в каком отделении Вы обслуживетесь?? Что Вам пришлось рассказывать про данные тарифы?!


у меня нет претензий к отделению. я ничего никому не рассказывал.
я пришел и сказал хочу открыть допку Платину к Доходной сославшись на соответствующий п. Тарифов.
Сотрудник связался с ГО уточнить о данной процедуре, т.к. я был первый у них, кто обратился с таким вопросом и на практике они еще этого ниразу никому не делали - думаю это вполне нормально для такой ситуации. Так что претензий никаких ник кому у меня нет. Я об этом не говорил.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 22 бер, 2018 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:02

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит :)


не просто оборот, а торговый оборот, без свинорыльства...

А мож оборот по Айкону входит? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:03

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
Это в месяц 10К ? А если 100К то шо дают и на какой срок?
И де тарифы глянуть мона, выпуск, обслуживание, плюшки какие по такому презенту?
Прикольно ваащето -- платиновая допка к мастер дебит :)


не просто оборот, а торговый оборот, без свинорыльства...

А мож оборот по Айкону входит? :wink:


у меня был реальный интернет-эквайринг без свинорыльсва.
Пороверьте айкон - ХЗ - может тоже прокатит )
п2п в выписке тоже идет как Покупка, но это тока так пишет - реале они врядли зачтут.

Я думаю так - за что дают кеш-бек, то и посчитают в этот оборот.
При чем я даже и не знаю кто это проверяет - сотрудник отделения или где-то в ГО кто-то и дает добро на бесплатную платину.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:05

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:
Скажите, а в каком отделении Вы обслуживетесь?? Что Вам пришлось рассказывать про данные тарифы?!


у меня нет претензий к отделению. я ничего никому не рассказывал.
я пришел и сказал хочу открыть допку Платину к Доходной сославшись на соответствующий п. Тарифов.
Сотрудник связался с ГО уточнить о данной процедуре, т.к. я был первый у них, кто обратился с таким вопросом и на практике они еще этого ниразу никому не делали - думаю это вполне нормально для такой ситуации. Так что претензий никаких ник кому у меня нет. Я об этом не говорил.
Так, что


Я не о претензиях, и спасибо что довольны отделением :) Больше интересует как доходит информация. Общаясь тут со всеми, понимаешь что очень опасно считать какие-то ситуации нормальными... и хотелось бы чтобы каждый был доволен своим отделением :wink: если Вы понимаете, о чем я
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:10

  Банк Конкорд написав:Я не о претензиях, и спасибо что довольны отделением :) Больше интересует как доходит информация. Общаясь тут со всеми, понимаешь что очень опасно считать какие-то ситуации нормальными... и хотелось бы чтобы каждый был доволен своим отделением :wink: если Вы понимаете, о чем я


если вы запросили отделение, значит вы хотите им трындюлю дать, что типа плохо знают тарифы. я отделением доволен и не считаю, что они могут на практике знать всё. Поскольку я был первым, кто обратился с такой просьбой вполне нормальная реакция была связаться с ГО и уточнить у них как они должны поступить в данной ситуации, если они ранее это никому не открывали. На мне потренировались дальше уже процедура будет понятна. Так что еще раз - к отделению претензий нет.

з.ы.
лучше дайте пендаля тому, кто вас проконсультировал и вы дали ответ про неучет интернет-оплат и недопуску в Борисполь по ней ) Вот тут действительна была махровая неквалификация данного "ответственного подразделения" с волчьим билетом - вам ответил человек вообще не понимающий ничего в данном вопросе. Что покупка в интернете это не покупка, а недопуск в Борисполь это вообще было жесть - там проверяется тока класс карты. Если она Платина - ты входишь.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:12

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:у меня был реальный интернет-эквайринг без свинорыльсва.
Пороверьте айкон - ХЗ - может тоже прокатит )
п2п в выписке тоже идет как Покупка, но это тока так пишет - реале они врядли зачтут.

Я думаю так - за что дают кеш-бек, то и посчитают в этот оборот.
При чем я даже и не знаю кто это проверяет - сотрудник отделения или где-то в ГО кто-то и дает добро на бесплатную платину.


В ГО анализируют информацию :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:13

  Банк Конкорд написав:В ГО анализируют информацию :oops:


Как там ваш Аполлоныч, свинорылов гоняет по прежнему? )
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:15

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:Я не о претензиях, и спасибо что довольны отделением :) Больше интересует как доходит информация. Общаясь тут со всеми, понимаешь что очень опасно считать какие-то ситуации нормальными... и хотелось бы чтобы каждый был доволен своим отделением :wink: если Вы понимаете, о чем я


если вы запросили отделение, значит вы хотите им трындюлю дать, что типа плохо знают тарифы. я отделением доволен и не считаю, что они могут на практике знать всё. Поскольку я был первым, кто обратился с такой просьбой вполне нормальная реакция была связаться с ГО и уточнить у них как они должны поступить в данной ситуации, если они ранее это никому не открывали. На мне потренировались дальше уже процедура будет понятна. Так что еще раз - к отделению претензий нет.

з.ы.
лучше дайте пендаля тому, кто вас проконсультировал и вы дали ответ про неучет интернет-оплат и недопуску в Борисполь по ней ) Вот тут действительна была махровая неквалификация данного "ответственного подразделения" с волчьим билетом - вам ответил человек вообще не понимающий ничего в данном вопросе. Что покупка в интернете это не покупка, а недопуск в Борисполь это вообще было жесть - там проверяется тока класс карты. Если она Платина - ты входишь.


Вот дело как раз в том, что человек давший данную инфу мне и дает ее отделениям! И если мне было тяжело разобраться, то что уже говорить о всех наших отделениях?!
А Вам еще раз спасибо за добрые слова
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