Точка над і:
Бесплатно - в Борисполь.
Для остального нужно оформлять платный приорити пасс.
Да?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:21
Re: Конкорд
Точка над і:
Бесплатно - в Борисполь.
Для остального нужно оформлять платный приорити пасс.
Да?
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:22
мы тут все свинорылы. вы думаете мы тут домохозяйки на форуме собрались? )
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:23
конечно
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:26
Re: Конкорд
Программу надо расширить хотя бы до аэропортов в тех городах, где сейчас массово открываются отделения КонКорд-банка.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:27
Да
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:28
вы за разовый обоороот 10 к сильно много хотите )
я думаю после сегодня него обсуждения порог подымут ) типа 3 мес. средний оборот 150 к ) + повестка от Аполлоныча на ковер в комплект )
Меня всегда это перло как маркетологи разрабатывают программы для максимизации карточного оборота заинтересовывая клиента всякими подарками и т.п., а финмоновцы потом после участия в какой-то акции лочат счета и рвут стосунки.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:30
Re: Конкорд
Для дебетки это, считайте, гривень 300 недополученной выгоды.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:31
Блиииинннн!!!! Я теперь хоть буду знать значение этого прозвища!!!
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 22 бер, 2018 12:35
кратко - это клиент на котором банк не зарабатывает.
клиент который злоупотребляет программами лояльности, Тарифами или каким то одним его пунктом в корыстных, но законных целях, неуклонно при этом их соблюдая. Последствиями входа в банк свинорылов - является введение заградтарифов или выпиливание какаих-то мсс по кешбеку, введение ограничений, т.е. после входа свинорылов честные олени тоже как бы косвенно страдают, т.к. выпил чего-то распространяется потом на всех.
Термин ввел в оборот экс-ТОП Примата о. Гороховский (в миру - Горох) после того как народ начал злоупотреблять кешбеком в магазинах АТБ, обозвав собственных клиентов "свиными рылами"
обратным явлением свинорыла является "спонсор пикничка", т.е. натуральный олень которого банк доит как хочет - самый желанный клиент )
Т.е оптимальная бизнесс-модель банка - доход от спонсоров пикничка должен покрывать убытки от свинорылов.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 22 бер, 2018 12:47, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 12:36
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