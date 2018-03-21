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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 212213214215>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:21

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:Давайте этот вопрос закроем - мы совместными усилиями уже всё выяснили

Точка над і:
Бесплатно - в Борисполь.
Для остального нужно оформлять платный приорити пасс.

Да?
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:22

  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:В ГО анализируют информацию :oops:


Как там ваш Аполлоныч, свинорылов гоняет по прежнему? )


Надеюсь Вы не из числа? :lol:


мы тут все свинорылы. вы думаете мы тут домохозяйки на форуме собрались? )
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:23

  wig написав:
  IMPRINTER написав:Давайте этот вопрос закроем - мы совместными усилиями уже всё выяснили

Точка над і:
Бесплатно - в Борисполь.
Для остального нужно оформлять платный приорити пасс.

Да?


конечно
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:26

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:конечно

Программу надо расширить хотя бы до аэропортов в тех городах, где сейчас массово открываются отделения КонКорд-банка.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:27

  wig написав:
  IMPRINTER написав:Давайте этот вопрос закроем - мы совместными усилиями уже всё выяснили

Точка над і:
Бесплатно - в Борисполь.
Для остального нужно оформлять платный приорити пасс.

Да?


Да
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:28

  wig написав:
  IMPRINTER написав:конечно

Программу надо расширить хотя бы до аэропортов в тех городах, где сейчас массово открываются отделения КонКорд-банка.


вы за разовый обоороот 10 к сильно много хотите )
я думаю после сегодня него обсуждения порог подымут ) типа 3 мес. средний оборот 150 к ) + повестка от Аполлоныча на ковер в комплект )
Меня всегда это перло как маркетологи разрабатывают программы для максимизации карточного оборота заинтересовывая клиента всякими подарками и т.п., а финмоновцы потом после участия в какой-то акции лочат счета и рвут стосунки.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:30

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:вы за разовый обоороот 10 к сильно много хотите

Для дебетки это, считайте, гривень 300 недополученной выгоды.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:31

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:

Как там ваш Аполлоныч, свинорылов гоняет по прежнему? )


Надеюсь Вы не из числа? :lol:


мы тут все свинорылы. вы думаете мы тут домохозяйки на форуме собрались? )


Блиииинннн!!!! Я теперь хоть буду знать значение этого прозвища!!! :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:35

  Банк Конкорд написав:Блиииинннн!!!! Я теперь хоть буду знать значение этого прозвища!!! :lol:


кратко - это клиент на котором банк не зарабатывает.
клиент который злоупотребляет программами лояльности, Тарифами или каким то одним его пунктом в корыстных, но законных целях, неуклонно при этом их соблюдая. Последствиями входа в банк свинорылов - является введение заградтарифов или выпиливание какаих-то мсс по кешбеку, введение ограничений, т.е. после входа свинорылов честные олени тоже как бы косвенно страдают, т.к. выпил чего-то распространяется потом на всех.

Термин ввел в оборот экс-ТОП Примата о. Гороховский (в миру - Горох) после того как народ начал злоупотреблять кешбеком в магазинах АТБ, обозвав собственных клиентов "свиными рылами"

обратным явлением свинорыла является "спонсор пикничка", т.е. натуральный олень которого банк доит как хочет - самый желанный клиент )

Т.е оптимальная бизнесс-модель банка - доход от спонсоров пикничка должен покрывать убытки от свинорылов.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 22 бер, 2018 12:47, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:36

  wig написав:
  IMPRINTER написав:вы за разовый обоороот 10 к сильно много хотите

Для дебетки это, считайте, гривень 300 недополученной выгоды.

ну то по максимуму, а так - 100—200
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