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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:40

Ув.представитель! Прежде всего спасибо Вам большое за ответы!Я уже собираюсь становиться счастливым обладателем доходной карты и поэтому хотелось,что бы Вы ответили ещё на 2 вопроса 1) Как быстро доступны деньги при пополннии через п24,терминал привата и айбокса? 2) Согласно пункта 10.4 https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf перевод денег на другие счета 1% мин.5 грн-это о каком переводе идёт речь?[/quote]Или спрошу прямо,сколько стоит СЭП и P2P на выход со стороны Вашего банка на другие банки,т.к собираюсь активно юзать доходную :oops:
bub-har
 
Повідомлень: 992
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