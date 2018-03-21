Ув.представитель! Прежде всего спасибо Вам большое за ответы!Я уже собираюсь становиться счастливым обладателем доходной карты и поэтому хотелось,что бы Вы ответили ещё на 2 вопроса 1) Как быстро доступны деньги при пополннии через п24,терминал привата и айбокса? 2) Согласно пункта 10.4 https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf перевод денег на другие счета 1% мин.5 грн-это о каком переводе идёт речь?[/quote]Или спрошу прямо,сколько стоит СЭП и P2P на выход со стороны Вашего банка на другие банки,т.к собираюсь активно юзать доходную