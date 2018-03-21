IMPRINTER написав:

Банк Конкорд написав: Блиииинннн!!!! Я теперь хоть буду знать значение этого прозвища!!! Блиииинннн!!!! Я теперь хоть буду знать значение этого прозвища!!!

кратко - это клиент на котором банк не зарабатывает.клиент который злоупотребляет программами лояльности, Тарифами или каким то одним его пунктом в корыстных, но законных целях, неуклонно при этом их соблюдая. Последствиями входа в банк свинорылов - является введение заградтарифов или выпиливание какаих-то мсс по кешбеку, введение ограничений, т.е. после входа свинорылов честные олени тоже как бы косвенно страдают, т.к. выпил чего-то распространяется потом на всех.Термин ввел в оборот экс-ТОП Примата о. Гороховский (в миру - Горох) после того как народ начал злоупотреблять кешбеком в магазинах АТБ, обозвав собственных клиентов "свиными рылами"обратным явлением свинорыла является "спонсор пикничка", т.е. натуральный олень которого банк доит как хочет - самый желанный клиент )Т.е оптимальная бизнесс-модель банка - доход от спонсоров пикничка должен покрывать убытки от свинорылов.