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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 12:40

Ув.представитель! Прежде всего спасибо Вам большое за ответы!Я уже собираюсь становиться счастливым обладателем доходной карты и поэтому хотелось,что бы Вы ответили ещё на 2 вопроса 1) Как быстро доступны деньги при пополннии через п24,терминал привата и айбокса? 2) Согласно пункта 10.4 https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf перевод денег на другие счета 1% мин.5 грн-это о каком переводе идёт речь?[/quote]Или спрошу прямо,сколько стоит СЭП и P2P на выход со стороны Вашего банка на другие банки,т.к собираюсь активно юзать доходную :oops:
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:08

Re: Конкорд

  bub-har написав:1) Как быстро доступны деньги при пополннии через п24,

Извините что за представителя - но из практики от 15 до получаса. Хотя когда вчера висел айкон - П24 тоже не пропускал платеж на карту КоКо "по правильному пути" - писал тех.ошибка.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:33

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:Блиииинннн!!!! Я теперь хоть буду знать значение этого прозвища!!! :lol:


кратко - это клиент на котором банк не зарабатывает.
клиент который злоупотребляет программами лояльности, Тарифами или каким то одним его пунктом в корыстных, но законных целях, неуклонно при этом их соблюдая. Последствиями входа в банк свинорылов - является введение заградтарифов или выпиливание какаих-то мсс по кешбеку, введение ограничений, т.е. после входа свинорылов честные олени тоже как бы косвенно страдают, т.к. выпил чего-то распространяется потом на всех.

Термин ввел в оборот экс-ТОП Примата о. Гороховский (в миру - Горох) после того как народ начал злоупотреблять кешбеком в магазинах АТБ, обозвав собственных клиентов "свиными рылами"

обратным явлением свинорыла является "спонсор пикничка", т.е. натуральный олень которого банк доит как хочет - самый желанный клиент )

Т.е оптимальная бизнесс-модель банка - доход от спонсоров пикничка должен покрывать убытки от свинорылов.


Как интересно :) вот почему мне тут у вас нравится!!! Столько всего нового! :roll:
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Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:39

Банк Конкорд, а хто такий Аполонич?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:47

  bub-har написав:Ув.представитель! Прежде всего спасибо Вам большое за ответы!Я уже собираюсь становиться счастливым обладателем доходной карты и поэтому хотелось,что бы Вы ответили ещё на 2 вопроса 1) Как быстро доступны деньги при пополннии через п24,терминал привата и айбокса? 2) Согласно пункта 10.4 https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf перевод денег на другие счета 1% мин.5 грн-это о каком переводе идёт речь?
Или спрошу прямо,сколько стоит СЭП и P2P на выход со стороны Вашего банка на другие банки,т.к собираюсь активно юзать доходную :oops:[/quote]

Добрый День! Простите, Ваш этот вопрос остался неотвеченным! :(
Исправляюсь:
1. Пеперводы через п24 где-то 20 минут, терминал так же, а вот айбокс за пару минут :)
2. Если делать перевод по реквизитам через icON25 - без комиссии; p2p на карты мастер через icON25 - 0.5%; если через p2p нашем на другие карты - 1%+5 грн
3. Если придете к менеджеру и попросите его сделатть перевод на другой счет банка, то тогда это 1%мин 5 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:48

  Flamingo написав:
  bub-har написав:1) Как быстро доступны деньги при пополннии через п24,

Извините что за представителя - но из практики от 15 до получаса. Хотя когда вчера висел айкон - П24 тоже не пропускал платеж на карту КоКо "по правильному пути" - писал тех.ошибка.


Но все уже работает :) Спасибо что помогаете отвечать :)
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:13

Re: Конкорд

Без помещения отделения клиентом банка не станешь?
В моём городе отделения нет (есть только банкоматы партнёров) и ближайшие отделения находятся далеко.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:15

  MASolomko написав:Без помещения отделения клиентом банка не станешь?
В моём городе отделения нет (есть только банкоматы партнёров) и ближайшие отделения находятся далеко.

Ради такого банка можно и в Киев съездить. Лишь бы не захвалили.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:21

  wig написав:
  MASolomko написав:Без помещения отделения клиентом банка не станешь?
В моём городе отделения нет (есть только банкоматы партнёров) и ближайшие отделения находятся далеко.

Ради такого банка можно и в Киев съездить. Лишь бы не захвалили.


Не переживайте :) Тем кто может захвалиться, я не рассказаваю, что Вы хвалите :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:31

  Банк Конкорд написав:Надеюсь Вы не из числа? :lol:

Импринтера жестоко оскорбили - заподозрили в несвинорыльстве... :)

При наличии платины от Эксима - не вижу никакого смысла в платине от Конкорда.
Чистый убыток - 10к * 5% = 500 грн.
Выгоды - никакой.
Верно ?
mustbe
 
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