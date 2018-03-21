Ув.представитель! Прежде всего спасибо Вам большое за ответы!Я уже собираюсь становиться счастливым обладателем доходной карты и поэтому хотелось,что бы Вы ответили ещё на 2 вопроса 1) Как быстро доступны деньги при пополннии через п24,терминал привата и айбокса? 2) Согласно пункта 10.4 https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf перевод денег на другие счета 1% мин.5 грн-это о каком переводе идёт речь?[/quote]Или спрошу прямо,сколько стоит СЭП и P2P на выход со стороны Вашего банка на другие банки,т.к собираюсь активно юзать доходную
Банк Конкорд написав:Блиииинннн!!!! Я теперь хоть буду знать значение этого прозвища!!!
кратко - это клиент на котором банк не зарабатывает. клиент который злоупотребляет программами лояльности, Тарифами или каким то одним его пунктом в корыстных, но законных целях, неуклонно при этом их соблюдая. Последствиями входа в банк свинорылов - является введение заградтарифов или выпиливание какаих-то мсс по кешбеку, введение ограничений, т.е. после входа свинорылов честные олени тоже как бы косвенно страдают, т.к. выпил чего-то распространяется потом на всех.
Термин ввел в оборот экс-ТОП Примата о. Гороховский (в миру - Горох) после того как народ начал злоупотреблять кешбеком в магазинах АТБ, обозвав собственных клиентов "свиными рылами"
обратным явлением свинорыла является "спонсор пикничка", т.е. натуральный олень которого банк доит как хочет - самый желанный клиент )
Т.е оптимальная бизнесс-модель банка - доход от спонсоров пикничка должен покрывать убытки от свинорылов.
Как интересно вот почему мне тут у вас нравится!!! Столько всего нового!
bub-har написав:Ув.представитель! Прежде всего спасибо Вам большое за ответы!Я уже собираюсь становиться счастливым обладателем доходной карты и поэтому хотелось,что бы Вы ответили ещё на 2 вопроса 1) Как быстро доступны деньги при пополннии через п24,терминал привата и айбокса? 2) Согласно пункта 10.4 https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf перевод денег на другие счета 1% мин.5 грн-это о каком переводе идёт речь?
Или спрошу прямо,сколько стоит СЭП и P2P на выход со стороны Вашего банка на другие банки,т.к собираюсь активно юзать доходную [/quote]
Добрый День! Простите, Ваш этот вопрос остался неотвеченным! Исправляюсь: 1. Пеперводы через п24 где-то 20 минут, терминал так же, а вот айбокс за пару минут 2. Если делать перевод по реквизитам через icON25 - без комиссии; p2p на карты мастер через icON25 - 0.5%; если через p2p нашем на другие карты - 1%+5 грн 3. Если придете к менеджеру и попросите его сделатть перевод на другой счет банка, то тогда это 1%мин 5 грн.