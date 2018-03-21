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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:00

Банк Конкорд Честь імєю рєкомендовать сєбя, Свірід Пєтровіч Голохвастов, тфу ти, свинорил звичайний! :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:15

  Козак-характерник написав:Банк Конкорд Честь імєю рєкомендовать сєбя, Свірід Пєтровіч Голохвастов, тфу ти, свинорил звичайний! :D


Вот Вы тут любите поугарать :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:18

Re: Конкорд

ТЕРМІНОВЕ питання до оф.представника,щойно приходить смс про списання 14800,картка при мені...у виписці дійсно є таке списання"01.01.1970 03:00:00 дата проведения по счету22.03.2018" що за маячня?
Оф.підтримка це списання підтерджує і посилається на якийсь пункт 9.0.1 і ві\ підсумку переключаються на відділення,яке взагалі нічого не розуміє,прохання терміново розібратись!!!
t-step
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:45

  t-step написав:ТЕРМІНОВЕ питання до оф.представника,щойно приходить смс про списання 14800,картка при мені...у виписці дійсно є таке списання"01.01.1970 03:00:00 дата проведения по счету22.03.2018" що за маячня?
Оф.підтримка це списання підтерджує і посилається на якийсь пункт 9.0.1 і ві\ підсумку переключаються на відділення,яке взагалі нічого не розуміє,прохання терміново розібратись!!!

В ЛС напишите ФИО и последние 4 карты или номер счета
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:07

Банк Конкорд
Почему при обращении через Viber с финансового номера каждый раз требуют указать всю подногонтную - ФИО, дату, кодовое слово и т.д.?
sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:07

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, а хто такий Аполонич?


это главный враг свинорыла ... Иванов Олег Аполлонович ... тот, кто письма счастья шлет свинорылам и изгоняет их на улицу.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:15

  t-step написав:ТЕРМІНОВЕ питання до оф.представника,щойно приходить смс про списання 14800,картка при мені...у виписці дійсно є таке списання"01.01.1970 03:00:00 дата проведения по счету22.03.2018" що за маячня?
Оф.підтримка це списання підтерджує і посилається на якийсь пункт 9.0.1 і ві\ підсумку переключаються на відділення,яке взагалі нічого не розуміє,прохання терміново розібратись!!!


дата операции 1970 г? :shock:
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