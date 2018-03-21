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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:00
Банк Конкорд Честь імєю рєкомендовать сєбя, Свірід Пєтровіч Голохвастов, тфу ти, свинорил звичайний!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:15
Вот Вы тут любите поугарать
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:18
Re: Конкорд
ТЕРМІНОВЕ питання до оф.представника,щойно приходить смс про списання 14800,картка при мені...у виписці дійсно є таке списання"01.01.1970 03:00:00 дата проведения по счету22.03.2018" що за маячня?
Оф.підтримка це списання підтерджує і посилається на якийсь пункт 9.0.1 і ві\ підсумку переключаються на відділення,яке взагалі нічого не розуміє,прохання терміново розібратись!!!
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:45
В ЛС напишите ФИО и последние 4 карты или номер счета
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:07
Банк Конкорд
Почему при обращении через Viber с финансового номера каждый раз требуют указать всю подногонтную - ФИО, дату, кодовое слово и т.д.?
Додано: Чет 22 бер, 2018 21:07
это главный враг свинорыла ... Иванов Олег Аполлонович ... тот, кто письма счастья шлет свинорылам и изгоняет их на улицу.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:15
дата операции 1970 г?
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