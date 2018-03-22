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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 214215216217

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:34

Изыскания в этой области проводились и ранее: :)
viewtopic.php?p=4306813#p4306813
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:35

  guntherhouse777 написав:Импри своим метким опусом о термине "свинорыльство обыкновенное" предложил первую статью в Энциклопедию финансов для оленей и не только)

Такой талмуд будет полезен некоторым недопонимающим местный диалект.

Названия банков, прикладучие, пиханутые и полосатые карты, окомисенные услуги - терминов куча.)


Действительно данный справочник бы очень помог :lol:
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:09

Re: Конкорд

3. Свинорылы. Верблюдопихатели.
- Основной принцип - "не заработал на банке - считай потерял".
- Активно юзают кешбек и другие плюшки.
- Следят за всеми акциями банков.
- Активно столбят депо под максимальные проценты.
- Постоянно перекладывают бабло из одной банки в другую чтобы добиться максимального профита.
- Ни в коем случае не дадут банку заработать, если без этого можно обойтись.


А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:14

Re: Конкорд

Мы лояльны, желаем процветания - банк не выдерживает такой лояльности.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:16

Re: Конкорд

Гроші люблять не тільки тишу, а й диверсифікацію :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:17

  Банк Конкорд написав:3. Свинорылы. Верблюдопихатели.
- Основной принцип - "не заработал на банке - считай потерял".
- Активно юзают кешбек и другие плюшки.
- Следят за всеми акциями банков.
- Активно столбят депо под максимальные проценты.
- Постоянно перекладывают бабло из одной банки в другую чтобы добиться максимального профита.
- Ни в коем случае не дадут банку заработать, если без этого можно обойтись.

А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?

Nothing personal, just business.(c) В этом же вся суть свинорыла.
Вы же не спрашиваете у воды - почему она мокрая? :)
Может стоит еще разделить свинорыла на подкатегории:
- черные свинорыла
Водять большой приплод с собой, грабят без оглядки на последствия.
Наглые, недальновидные и алчные.

- свинорылы-пчеловоды
Основной принцип - не наглеть, доить пчелок так, чтобы не пришлось спасаться от разозленных пчел (финотдела).
Востаннє редагувалось curiousobro в П'ят 23 бер, 2018 13:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:17

  Банк Конкорд написав:А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?

Да без проблем. Только это лояльность продажная :-)
Как только банк ограничивает "плюшки", или другой банк предлагает что-то поинтереснее - "никакой лояльности, просто бизнес" :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:18

  Банк Конкорд написав:3. Свинорылы. Верблюдопихатели.
- Основной принцип - "не заработал на банке - считай потерял".
- Активно юзают кешбек и другие плюшки.
- Следят за всеми акциями банков.
- Активно столбят депо под максимальные проценты.
- Постоянно перекладывают бабло из одной банки в другую чтобы добиться максимального профита.
- Ни в коем случае не дадут банку заработать, если без этого можно обойтись.


А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?


когда банки будут давать клиентам по депозиту не 2%, а 7% хотя бы, облигации они по 7,5 покупают, а пересичный пусть бесплатно несет ... когда банки будут боротся с реальными отмывателями денег, а не с честными свинорылами - вот тогда будет взаимно. А то ваш Аполлоныч, когда работал в двух мойках - Акте и Сигме он не замечал того, что там происходит якобы, а банки и были закрыты всвязи с вопиющими нарущениями норм финмона, а тут он видите ли на ковер за 50 к вызывает честных свинорылов и блокирует им доступ к своему имуществу ...
когда банк, если что-то нарушил будет не извтнения приносит, а штраф клиенту платить - а то клиент просрочил платеж - штраф, банк просрочил - извините.
Пока наши отношения не будут эквивалентны - у свинорылов к банкам отношения не поменяются.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:28

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:когда банки будут давать клиентам по депозиту не 2%, а 7% хотя бы

Ну здесь же еще совсем недавно было 5.
Вот вылили негатив (со многим согласен). Но, зачем в ветке самого зачетного банка?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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