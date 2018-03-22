Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:18

Банк Конкорд написав: 3. Свинорылы. Верблюдопихатели.

- Основной принцип - "не заработал на банке - считай потерял".

- Активно юзают кешбек и другие плюшки.

- Следят за всеми акциями банков.

- Активно столбят депо под максимальные проценты.

- Постоянно перекладывают бабло из одной банки в другую чтобы добиться максимального профита.

- Ни в коем случае не дадут банку заработать, если без этого можно обойтись.





А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать? 3. Свинорылы. Верблюдопихатели.- Основной принцип - "не заработал на банке - считай потерял".- Активно юзают кешбек и другие плюшки.- Следят за всеми акциями банков.- Активно столбят депо под максимальные проценты.- Постоянно перекладывают бабло из одной банки в другую чтобы добиться максимального профита.- Ни в коем случае не дадут банку заработать, если без этого можно обойтись.А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?

когда банки будут давать клиентам по депозиту не 2%, а 7% хотя бы, облигации они по 7,5 покупают, а пересичный пусть бесплатно несет ... когда банки будут боротся с реальными отмывателями денег, а не с честными свинорылами - вот тогда будет взаимно. А то ваш Аполлоныч, когда работал в двух мойках - Акте и Сигме он не замечал того, что там происходит якобы, а банки и были закрыты всвязи с вопиющими нарущениями норм финмона, а тут он видите ли на ковер за 50 к вызывает честных свинорылов и блокирует им доступ к своему имуществу ...когда банк, если что-то нарушил будет не извтнения приносит, а штраф клиенту платить - а то клиент просрочил платеж - штраф, банк просрочил - извините.Пока наши отношения не будут эквивалентны - у свинорылов к банкам отношения не поменяются.