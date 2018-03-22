Изыскания в этой области проводились и ранее:
viewtopic.php?p=4306813#p4306813
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:34
Изыскания в этой области проводились и ранее:
viewtopic.php?p=4306813#p4306813
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:35
Действительно данный справочник бы очень помог
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:09
Re: Конкорд
3. Свинорылы. Верблюдопихатели.
- Основной принцип - "не заработал на банке - считай потерял".
- Активно юзают кешбек и другие плюшки.
- Следят за всеми акциями банков.
- Активно столбят депо под максимальные проценты.
- Постоянно перекладывают бабло из одной банки в другую чтобы добиться максимального профита.
- Ни в коем случае не дадут банку заработать, если без этого можно обойтись.
А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:14
Re: Конкорд
Мы лояльны, желаем процветания - банк не выдерживает такой лояльности.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:16
Re: Конкорд
Гроші люблять не тільки тишу, а й диверсифікацію
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:17
Nothing personal, just business.(c) В этом же вся суть свинорыла.
Вы же не спрашиваете у воды - почему она мокрая?
Может стоит еще разделить свинорыла на подкатегории:
- черные свинорыла
Водять большой приплод с собой, грабят без оглядки на последствия.
Наглые, недальновидные и алчные.
- свинорылы-пчеловоды
Основной принцип - не наглеть, доить пчелок так, чтобы не пришлось спасаться от разозленных пчел (финотдела).
Востаннє редагувалось curiousobro в П'ят 23 бер, 2018 13:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:17
Да без проблем. Только это лояльность продажная
Как только банк ограничивает "плюшки", или другой банк предлагает что-то поинтереснее - "никакой лояльности, просто бизнес"
Всё IMHO
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:18
когда банки будут давать клиентам по депозиту не 2%, а 7% хотя бы, облигации они по 7,5 покупают, а пересичный пусть бесплатно несет ... когда банки будут боротся с реальными отмывателями денег, а не с честными свинорылами - вот тогда будет взаимно. А то ваш Аполлоныч, когда работал в двух мойках - Акте и Сигме он не замечал того, что там происходит якобы, а банки и были закрыты всвязи с вопиющими нарущениями норм финмона, а тут он видите ли на ковер за 50 к вызывает честных свинорылов и блокирует им доступ к своему имуществу ...
когда банк, если что-то нарушил будет не извтнения приносит, а штраф клиенту платить - а то клиент просрочил платеж - штраф, банк просрочил - извините.
Пока наши отношения не будут эквивалентны - у свинорылов к банкам отношения не поменяются.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:28
Re: Конкорд
Ну здесь же еще совсем недавно было 5.
Вот вылили негатив (со многим согласен). Но, зачем в ветке самого зачетного банка?
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:53
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