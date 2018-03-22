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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 215216217218

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:00

  Банк Конкорд написав:А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?

Да мы все лояльны ко всем банкам, и желаем им всяческого процветания.
А вот насчет "помогать" - извините.
С чего это клиент должен помогать Сироже, Суркам и прочим Дубогорохам ?
Они что - самые бедные ?

Банк кормится за счет оленей, за счет тех, кто не думает головой и не умеет читать.
Это нормально, работа у него такая.
Но раз он рассыпает корм для загона оленей - пусть будет готов к тому, что этот корм немного пожуют свинорылы.
mustbe
 
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Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:05

Re: Конкорд

Добрый день. Подскажите регламент зачисления денег на карту Доходная и проводки по счету?
isen
 
Повідомлень: 131
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Подякував: 26 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:11

  mustbe написав:
  Банк Конкорд написав:А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?

Да мы все лояльны ко всем банкам, и желаем им всяческого процветания.
А вот насчет "помогать" - извините.
С чего это клиент должен помогать Сироже, Суркам и прочим Дубогорохам ?
Они что - самые бедные ?

Банк кормится за счет оленей, за счет тех, кто не думает головой и не умеет читать.
Это нормально, работа у него такая.
Но раз он рассыпает корм для загона оленей - пусть будет готов к тому, что этот корм немного пожуют свинорылы.


Вы конечно говорите интересные и правильные вещи, но только с одной стороны :) может и большинство банок и бьется только за процветание Дубогорохам, но мы стараемся быть не такими :) О чем также говорит социальная деятельность наших акционеров... все это не пафос! И банк растят непросто ради денег, а ради улучшения экономики в стране! :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 206
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Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:13

Банк Конкорд

и какую социальную деятельность проводят Соседки?
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IMPRINTER
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Повідомлень: 33906
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:19

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

и какую социальную деятельность проводят Соседки?


Начнем с этого:
https://www.facebook.com/dobrodij248/
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 206
З нами з: 05.10.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:21

  Банк Конкорд написав:О чем также говорит социальная деятельность наших акционеров... все это не пафос! И банк растят непросто ради денег, а ради улучшения экономики в стране! :)

Честно ? Честно-честно ? Честно-честно-честно ?

Чем конкретно Конкорд-банк за последние полгода улучшил экономику в стране ?
Тем, что его акционеры заработали чуток бабла ?
mustbe
 
Повідомлень: 315
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:24

  mustbe написав:
  Банк Конкорд написав:О чем также говорит социальная деятельность наших акционеров... все это не пафос! И банк растят непросто ради денег, а ради улучшения экономики в стране! :)

Честно ? Честно-честно ? Честно-честно-честно ?

Чем конкретно Конкорд-банк за последние полгода улучшил экономику в стране ?
Тем, что его акционеры заработали чуток бабла ?


Очень опасная тема разговора пошла! :(
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 206
З нами з: 05.10.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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