Банк Конкорд написав:А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?
Да мы все лояльны ко всем банкам, и желаем им всяческого процветания. А вот насчет "помогать" - извините. С чего это клиент должен помогать Сироже, Суркам и прочим Дубогорохам ? Они что - самые бедные ?
Банк кормится за счет оленей, за счет тех, кто не думает головой и не умеет читать. Это нормально, работа у него такая. Но раз он рассыпает корм для загона оленей - пусть будет готов к тому, что этот корм немного пожуют свинорылы.
Банк Конкорд написав:А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?
Да мы все лояльны ко всем банкам, и желаем им всяческого процветания. А вот насчет "помогать" - извините. С чего это клиент должен помогать Сироже, Суркам и прочим Дубогорохам ? Они что - самые бедные ?
Банк кормится за счет оленей, за счет тех, кто не думает головой и не умеет читать. Это нормально, работа у него такая. Но раз он рассыпает корм для загона оленей - пусть будет готов к тому, что этот корм немного пожуют свинорылы.
Вы конечно говорите интересные и правильные вещи, но только с одной стороны может и большинство банок и бьется только за процветание Дубогорохам, но мы стараемся быть не такими О чем также говорит социальная деятельность наших акционеров... все это не пафос! И банк растят непросто ради денег, а ради улучшения экономики в стране!