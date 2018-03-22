Банк Конкорд написав:Очень опасная тема разговора пошла!
Просто не надо врать. Ни себе, ни людям. Любая банка - это инструмент для зарабатывания бабла. Как его потом использовать - личное дело каждого. Кто-то - на политику. Кто-то - на девочек (мальчиков). Кто-то - на золотые батоны. Кто-то - на особняки и яхты.
То, что Банк занимается благотворительностью - верю. И это - хорошо. Это - прекрасно. Но это ни о чем не говорит. Основная цель - зарабатывание бабла, благотворительность - побочное явление.
Банк Конкорд написав:Очень опасная тема разговора пошла!
Просто не надо врать. Ни себе, ни людям. Любая банка - это инструмент для зарабатывания бабла. Как его потом использовать - личное дело каждого. Кто-то - на политику. Кто-то - на девочек (мальчиков). Кто-то - на золотые батоны. Кто-то - на особняки и яхты.
То, что Банк занимается благотворительностью - верю. И это - хорошо. Это - прекрасно. Но это ни о чем не говорит. Основная цель - зарабатывание бабла, благотворительность - побочное явление.
Банк Конкорд написав:пункт 7 - тоесть если я пополню В отделении через пос-терминал и начну сразу пользоваться картой то попаду на овер? пополнение через Приват 24 когда проводка по счету?
1. Нет, т.к. траты списываются со счета (приходят из ПЦ) тоже в течение 2 рабочих дней. Т.е. пополнили ч-з терминал, остаток в ПЦ поменялся, можете тратить в магазинах, на счет это повлияет потом, когда пополнения и траты придут в банк из ПЦ. А вот депо сразу открыть не сможете ч-з ИБ, нужен реальный остаток на счете. 2. тут всё практически одновременно происходит, и проводка по счету и изменение остатка в ПЦ.
Банк Конкорд написав:Вы конечно говорите интересные и правильные вещи, но только с одной стороны может и большинство банок и бьется только за процветание Дубогорохам, но мы стараемся быть не такими О чем также говорит социальная деятельность наших акционеров... все это не пафос! И банк растят непросто ради денег, а ради улучшения экономики в стране!
Молчали бы лучше. Знаем бизнес этого семейства, не только сестер. И совет Вам - никогда не расписывайтесь за других, даже если это и Ваши хозяева.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Банк Конкорд написав:пункт 7 - тоесть если я пополню В отделении через пос-терминал и начну сразу пользоваться картой то попаду на овер? пополнение через Приват 24 когда проводка по счету?
1. Нет, т.к. траты списываются со счета (приходят из ПЦ) тоже в течение 2 рабочих дней. Т.е. пополнили ч-з терминал, остаток в ПЦ поменялся, можете тратить в магазинах, на счет это повлияет потом, когда пополнения и траты придут в банк из ПЦ. А вот депо сразу открыть не сможете ч-з ИБ, нужен реальный остаток на счете. 2. тут всё практически одновременно происходит, и проводка по счету и изменение остатка в ПЦ.
В данном случае овер моежет получится если покупки которые вы совершили сразу дойдут раньше чем деньги на счет