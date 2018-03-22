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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 217218219220>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:37

  isen написав:Добрый день. Подскажите регламент зачисления денег на карту Доходная и проводки по счету?

Уважаемый представитель расскажите лучше про регламент...А еще лучше где его можно увидеть на сайте банка?
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:39

  mustbe написав:Лудшего !
Ибо Конкордушка - лутшый !

Причем, качеством берут, а не какими-то заоблачными кэшбеками. Я считаю это разумной политикой, и настроен на долгосрок.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:47

  isen написав:
  isen написав:Добрый день. Подскажите регламент зачисления денег на карту Доходная и проводки по счету?

Уважаемый представитель расскажите лучше про регламент...А еще лучше где его можно увидеть на сайте банка?


Да, простите.

В отделении через пос-терминал: на карте он-лайн, на счету в теч 2-х рабочих дней

В отделении пополнением на счет: на карте и на счету в течении 15-20 мин

Терминалы Привата, ФК Системы, Айбокс: до 10 мин

Приват24: до 20 минут

Пополения данным способом (кэш) без комиссий

Если делать межбанковские переводы, то 0.5% мин 1грн
если безналичное пополнение, то 1% мин 5грн

тарифы тут:
https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf
пункт 7
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:55

  Банк Конкорд написав:
  isen написав:
  isen написав:Добрый день. Подскажите регламент зачисления денег на карту Доходная и проводки по счету?

Уважаемый представитель расскажите лучше про регламент...А еще лучше где его можно увидеть на сайте банка?


Да, простите.

В отделении через пос-терминал: на карте он-лайн, на счету в теч 2-х рабочих дней

В отделении пополнением на счет: на карте и на счету в течении 15-20 мин

Терминалы Привата, ФК Системы, Айбокс: до 10 мин

Приват24: до 20 минут

Пополения данным способом (кэш) без комиссий

Если делать межбанковские переводы, то 0.5% мин 1грн
если безналичное пополнение, то 1% мин 5грн

тарифы тут:
https://concord.ua/uploads/redactor/5ab115d69f312.pdf
пункт 7

пункт 7 - тоесть если я пополню В отделении через пос-терминал и начну сразу пользоваться картой то попаду на овер?
пополнение через Приват 24 когда проводка по счету?
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:59

  Банк Конкорд написав:Очень опасная тема разговора пошла! :(

Просто не надо врать. Ни себе, ни людям.
Любая банка - это инструмент для зарабатывания бабла.
Как его потом использовать - личное дело каждого.
Кто-то - на политику.
Кто-то - на девочек (мальчиков).
Кто-то - на золотые батоны.
Кто-то - на особняки и яхты.

То, что Банк занимается благотворительностью - верю. И это - хорошо. Это - прекрасно.
Но это ни о чем не говорит.
Основная цель - зарабатывание бабла, благотворительность - побочное явление.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:05

Re: Конкорд

Ох иттить вы тут развернули дискуссию. Совершенно неприметный банк с дистрофическим количеством отделений во главе форума:) В чём прикол?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:08

  mustbe написав:
  Банк Конкорд написав:Очень опасная тема разговора пошла! :(

Просто не надо врать. Ни себе, ни людям.
Любая банка - это инструмент для зарабатывания бабла.
Как его потом использовать - личное дело каждого.
Кто-то - на политику.
Кто-то - на девочек (мальчиков).
Кто-то - на золотые батоны.
Кто-то - на особняки и яхты.

То, что Банк занимается благотворительностью - верю. И это - хорошо. Это - прекрасно.
Но это ни о чем не говорит.
Основная цель - зарабатывание бабла, благотворительность - побочное явление.


Обидно, что Вы так думаете :(
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:08

  isen написав:
  Банк Конкорд написав:пункт 7 - тоесть если я пополню В отделении через пос-терминал и начну сразу пользоваться картой то попаду на овер?
пополнение через Приват 24 когда проводка по счету?


1. Нет, т.к. траты списываются со счета (приходят из ПЦ) тоже в течение 2 рабочих дней. Т.е. пополнили ч-з терминал, остаток в ПЦ поменялся, можете тратить в магазинах, на счет это повлияет потом, когда пополнения и траты придут в банк из ПЦ. А вот депо сразу открыть не сможете ч-з ИБ, нужен реальный остаток на счете.
2. тут всё практически одновременно происходит, и проводка по счету и изменение остатка в ПЦ.
GXL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:13

  Банк Конкорд написав:Вы конечно говорите интересные и правильные вещи, но только с одной стороны :) может и большинство банок и бьется только за процветание Дубогорохам, но мы стараемся быть не такими :) О чем также говорит социальная деятельность наших акционеров... все это не пафос! И банк растят непросто ради денег, а ради улучшения экономики в стране! :)

Молчали бы лучше.
Знаем бизнес этого семейства, не только сестер.
И совет Вам - никогда не расписывайтесь за других, даже если это и Ваши хозяева.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:14

  GXL написав:
  isen написав:
  Банк Конкорд написав:пункт 7 - тоесть если я пополню В отделении через пос-терминал и начну сразу пользоваться картой то попаду на овер?
пополнение через Приват 24 когда проводка по счету?


1. Нет, т.к. траты списываются со счета (приходят из ПЦ) тоже в течение 2 рабочих дней. Т.е. пополнили ч-з терминал, остаток в ПЦ поменялся, можете тратить в магазинах, на счет это повлияет потом, когда пополнения и траты придут в банк из ПЦ. А вот депо сразу открыть не сможете ч-з ИБ, нужен реальный остаток на счете.
2. тут всё практически одновременно происходит, и проводка по счету и изменение остатка в ПЦ.


В данном случае овер моежет получится если покупки которые вы совершили сразу дойдут раньше чем деньги на счет
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 213
З нами з: 05.10.15
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