Банк Конкорд написав:Вы конечно говорите интересные и правильные вещи, но только с одной стороны может и большинство банок и бьется только за процветание Дубогорохам, но мы стараемся быть не такими О чем также говорит социальная деятельность наших акционеров... все это не пафос! И банк растят непросто ради денег, а ради улучшения экономики в стране!
Молчали бы лучше. Знаем бизнес этого семейства, не только сестер. И совет Вам - никогда не расписывайтесь за других, даже если это и Ваши хозяева.
Мы не совсем рабы, чтобы иметь хозяев Но а то что пишут другие без фактов, тоже не лучший источник для формирования мнения.
Простите, очень не по теме начинаются разговоры! Давайте прекратим?
Что обидного то ? В том, что я не верю, что Соседки занимаются этим бизнесом для благотворительности и для улучшения экономической ситуации в стране ? Думаю, что никто тут так не думает.
Владелец бизнеса может быть трижды распрекрасным человеком, отстегивать на благотворительность, посещать больных в больничках, строить церкви и тд. Но бизнесом он занимается ради денег. Как по мне - это аксиома.
Что обидного то ? В том, что я не верю, что Соседки занимаются этим бизнесом для благотворительности и для улучшения экономической ситуации в стране ? Думаю, что никто тут так не думает.
Владелец бизнеса может быть трижды распрекрасным человеком, отстегивать на благотворительность, посещать больных в больничках, строить церкви и тд. Но бизнесом он занимается ради денег. Как по мне - это аксиома.
Я прощу прощения, но мы с Вами уже переходим на личности разговор очень интеренен, но немного наверное не в рамках форума и ветке хотя говорить о моем любимом банке могу долго