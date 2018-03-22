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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:18

  cds77 написав:
  Банк Конкорд написав:Вы конечно говорите интересные и правильные вещи, но только с одной стороны :) может и большинство банок и бьется только за процветание Дубогорохам, но мы стараемся быть не такими :) О чем также говорит социальная деятельность наших акционеров... все это не пафос! И банк растят непросто ради денег, а ради улучшения экономики в стране! :)

Молчали бы лучше.
Знаем бизнес этого семейства, не только сестер.
И совет Вам - никогда не расписывайтесь за других, даже если это и Ваши хозяева.


Мы не совсем рабы, чтобы иметь хозяев :P Но а то что пишут другие без фактов, тоже не лучший источник для формирования мнения.

Простите, очень не по теме начинаются разговоры! Давайте прекратим? :oops:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:21

  Банк Конкорд написав:Обидно, что Вы так думаете :(

Что обидного то ?
В том, что я не верю, что Соседки занимаются этим бизнесом для благотворительности и для улучшения экономической ситуации в стране ?
Думаю, что никто тут так не думает.

Владелец бизнеса может быть трижды распрекрасным человеком, отстегивать на благотворительность, посещать больных в больничках, строить церкви и тд.
Но бизнесом он занимается ради денег. Как по мне - это аксиома.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:31

mustbe

кстати а Соседки близнецы или просто сестры?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:39

Банк Конкорд
Скажите лучше сколько времени изготавливается именная голд-карта в случае заказа в Киеве и перезванивает ли банк/отделение при ее готовности?
GrafBV
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:42

  mustbe написав:
  Банк Конкорд написав:Обидно, что Вы так думаете :(

Что обидного то ?
В том, что я не верю, что Соседки занимаются этим бизнесом для благотворительности и для улучшения экономической ситуации в стране ?
Думаю, что никто тут так не думает.

Владелец бизнеса может быть трижды распрекрасным человеком, отстегивать на благотворительность, посещать больных в больничках, строить церкви и тд.
Но бизнесом он занимается ради денег. Как по мне - это аксиома.


Я прощу прощения, но мы с Вами уже переходим на личности :( разговор очень интеренен, но немного наверное не в рамках форума и ветке :) хотя говорить о моем любимом банке могу долго :)
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Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:48

  GrafBV написав:Банк Конкорд
Скажите лучше сколько времени изготавливается именная голд-карта в случае заказа в Киеве и перезванивает ли банк/отделение при ее готовности?


Карты приходят на отделение по Вт и Пт, по готовности Вашей карты менеджер перезванивает
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:53

  IMPRINTER написав:кстати а Соседки близнецы или просто сестры?

Юля старше Лены лет на 10
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mustbe
 
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