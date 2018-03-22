|
|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:10
mustbe написав: бульбик написав:
А прикольный здесь оф.пред:) Готовится в комсомолки?
Он просто реально верит, что Соседки экономику страны с колен поднимают )
Это девушка стопудово:)
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:12
Банк Конкорд написав: mustbe написав: Банк Конкорд написав:
А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?
Да мы все лояльны ко всем банкам, и желаем им всяческого процветания.
А вот насчет "помогать" - извините.
С чего это клиент должен помогать Сироже, Суркам и прочим Дубогорохам ?
Они что - самые бедные ?
Банк кормится за счет оленей, за счет тех, кто не думает головой и не умеет читать.
Это нормально, работа у него такая.
Но раз он рассыпает корм для загона оленей - пусть будет готов к тому, что этот корм немного пожуют свинорылы.
Вы конечно говорите интересные и правильные вещи, но только с одной стороны
может и большинство банок и бьется только за процветание Дубогорохам, но мы стараемся быть не такими
О чем также говорит социальная деятельность наших акционеров... все это не пафос! И банк растят непросто ради денег, а ради улучшения экономики в стране!
Жееесть!!!!
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:16
Да чё Вы нападаете, нормально же общались
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5164
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3386 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:19
Банк Конкорд написав: GrafBV написав:Банк Конкорд
Скажите лучше сколько времени изготавливается именная голд-карта в случае заказа в Киеве и перезванивает ли банк/отделение при ее готовности?
Карты приходят на отделение по Вт и Пт, по готовности Вашей карты менеджер перезванивает
Так сколько по времени это (изготовление) длится, неделю, месяц?
З.Ы. Блин, коллеги, оставьте в покое офпреда
Тут плевый вопрос выяснить не могу...
-
GrafBV
-
-
- Повідомлень: 1303
- З нами з: 26.12.13
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:23
GrafBV написав: Банк Конкорд написав: GrafBV написав:Банк Конкорд
Скажите лучше сколько времени изготавливается именная голд-карта в случае заказа в Киеве и перезванивает ли банк/отделение при ее готовности?
Карты приходят на отделение по Вт и Пт, по готовности Вашей карты менеджер перезванивает
Так сколько по времени это (изготовление) длится, неделю, месяц?
З.Ы. Блин, коллеги, оставьте в покое офпреда
Тут плевый вопрос выяснить не могу...
3 дня с момента заказа
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:32
mustbe написав: бульбик написав:
А прикольный здесь оф.пред:) Готовится в комсомолки?
Он просто реально верит, что Соседки экономику страны с колен поднимают )
Ничего плохого в этом не вижу
кто-то же должен
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:45
Банк Конкорд, розкажіть про пару процвітаючих бізнесів під КоКо?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24152
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:46
Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, розкажіть про пару процвітаючих бізнесів під КоКо?
шо за манерные клички? Коко ... это несерьезная кличка для банка
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 33915
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5389 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:49
IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд
, розкажіть про пару процвітаючих бізнесів під КоКо?
шо за манерные клички? Коко ... это несерьезная кличка для банка
Действительно! Давайте придумаем что-то посолиднее?
Concord bank: concord.ua
-
Банк Конкорд
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:50
Просьба к офпреду.
Спросите в аполоныча сколько можно лупить Коня?
Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.
А у вас то рубаха долгая..., то чего-то короткое... Закрывать клиента за 50к оборот - это за гранью.
Не, я конечно понимаю, что для такого банка как Конь, 50к это серьёзная сумма, но все же.
Ставить в условиях анлим кышмыш и лочить за торговый эквайринг, как белка орешки, несуразно.
Вобщем вставьте ему там пистона , пускай доработает свой устав службы финмона и выкатит в широкие массы сумму до которой он не будет создавать видимость работы при борьбе с мельницами, то бишь честными свинорылами.
-
korovas2
-
-
- Повідомлень: 260
- З нами з: 06.03.15
- Подякував: 157 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|