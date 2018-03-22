Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:50

Просьба к офпреду.

Спросите в аполоныча сколько можно лупить Коня?

Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.

А у вас то рубаха долгая..., то чего-то короткое... Закрывать клиента за 50к оборот - это за гранью.

Не, я конечно понимаю, что для такого банка как Конь, 50к это серьёзная сумма, но все же.

Ставить в условиях анлим кышмыш и лочить за торговый эквайринг, как белка орешки, несуразно.

Вобщем вставьте ему там пистона , пускай доработает свой устав службы финмона и выкатит в широкие массы сумму до которой он не будет создавать видимость работы при борьбе с мельницами, то бишь честными свинорылами.