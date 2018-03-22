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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222223>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:10

  mustbe написав:
  бульбик написав:А прикольный здесь оф.пред:) Готовится в комсомолки? :D

Он просто реально верит, что Соседки экономику страны с колен поднимают )


Это девушка стопудово:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:12

  Банк Конкорд написав:
  mustbe написав:
  Банк Конкорд написав:А в чем проблема быть лояльным одному банку и желать ему процветания и помогать?

Да мы все лояльны ко всем банкам, и желаем им всяческого процветания.
А вот насчет "помогать" - извините.
С чего это клиент должен помогать Сироже, Суркам и прочим Дубогорохам ?
Они что - самые бедные ?

Банк кормится за счет оленей, за счет тех, кто не думает головой и не умеет читать.
Это нормально, работа у него такая.
Но раз он рассыпает корм для загона оленей - пусть будет готов к тому, что этот корм немного пожуют свинорылы.


Вы конечно говорите интересные и правильные вещи, но только с одной стороны :) может и большинство банок и бьется только за процветание Дубогорохам, но мы стараемся быть не такими :) О чем также говорит социальная деятельность наших акционеров... все это не пафос! И банк растят непросто ради денег, а ради улучшения экономики в стране! :)


Жееесть!!!!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:16

Да чё Вы нападаете, нормально же общались :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:19

  Банк Конкорд написав:
  GrafBV написав:Банк Конкорд
Скажите лучше сколько времени изготавливается именная голд-карта в случае заказа в Киеве и перезванивает ли банк/отделение при ее готовности?


Карты приходят на отделение по Вт и Пт, по готовности Вашей карты менеджер перезванивает

Так сколько по времени это (изготовление) длится, неделю, месяц?

З.Ы. Блин, коллеги, оставьте в покое офпреда :)
Тут плевый вопрос выяснить не могу...
GrafBV
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:23

  GrafBV написав:
  Банк Конкорд написав:
  GrafBV написав:Банк Конкорд
Скажите лучше сколько времени изготавливается именная голд-карта в случае заказа в Киеве и перезванивает ли банк/отделение при ее готовности?


Карты приходят на отделение по Вт и Пт, по готовности Вашей карты менеджер перезванивает

Так сколько по времени это (изготовление) длится, неделю, месяц?

З.Ы. Блин, коллеги, оставьте в покое офпреда :)
Тут плевый вопрос выяснить не могу...


3 дня с момента заказа
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:32

  mustbe написав:
  бульбик написав:А прикольный здесь оф.пред:) Готовится в комсомолки? :D

Он просто реально верит, что Соседки экономику страны с колен поднимают )


Ничего плохого в этом не вижу :lol: кто-то же должен
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:45

Банк Конкорд, розкажіть про пару процвітаючих бізнесів під КоКо?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:46

  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, розкажіть про пару процвітаючих бізнесів під КоКо?


шо за манерные клички? Коко ... это несерьезная кличка для банка
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:49

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банк Конкорд, розкажіть про пару процвітаючих бізнесів під КоКо?


шо за манерные клички? Коко ... это несерьезная кличка для банка


Действительно! Давайте придумаем что-то посолиднее? :P
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:50

Re: Конкорд

Просьба к офпреду.
Спросите в аполоныча сколько можно лупить Коня?
Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.
А у вас то рубаха долгая..., то чего-то короткое... Закрывать клиента за 50к оборот - это за гранью.
Не, я конечно понимаю, что для такого банка как Конь, 50к это серьёзная сумма, но все же.
Ставить в условиях анлим кышмыш и лочить за торговый эквайринг, как белка орешки, несуразно.
Вобщем вставьте ему там пистона , пускай доработает свой устав службы финмона и выкатит в широкие массы сумму до которой он не будет создавать видимость работы при борьбе с мельницами, то бишь честными свинорылами.
korovas2
 
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