да поддерживаю предыдущего оратора. например в монобанке 250 000 в мес. - гарантированная сумма оборота по которой банк не будет трогать клиента и задавать какие-либо вопросы. Свыше этой суммы - уже да.
Почему бы вам не рассмотреть какой-то такой же клиентоориентированный подход? Т.к. лдично я боюсь в ваш банк заволдить деньги зная полнейшую неадекватность вашей службы внутреннего финмона ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
korovas2 написав:Просьба к офпреду. Спросите в аполоныча сколько можно лупить Коня? Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает. А у вас то рубаха долгая..., то чего-то короткое... Закрывать клиента за 50к оборот - это за гранью. Не, я конечно понимаю, что для такого банка как Конь, 50к это серьёзная сумма, но все же. Ставить в условиях анлим кышмыш и лочить за торговый эквайринг, как белка орешки, несуразно. Вобщем вставьте ему там пистона , пускай доработает свой устав службы финмона и выкатит в широкие массы сумму до которой он не будет создавать видимость работы при борьбе с мельницами, то бишь честными свинорылами.
korovas2 написав:Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.
нельзя сказать, что это устраивает, но игра в белую. есть четкая сумма, зная которую честный свинорыл ее соблюдает. а аполлоныч поступает подло - может тупо залочить счет за все, что ему не нравится и всё. поэтому нет никакой уверенности в вопросах сотрудничества с банком с такой политикой, когда при оборотах на довольно мизерные суммы блокируют счета. вон у аллы сэп 400 к и ниразу никто не пикнул. если я перегоню 400 к по сэпу с конкорда за месяц у аполлоныча будет истерика.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
korovas2 написав:Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.
нельзя сказать, что это устраивает, но игра в белую. есть четкая сумма, зная которую честный свинорыл ее соблюдает. а аполлоныч поступает подло - может тупо залочить счет за все, что ему не нравится и всё. поэтому нет никакой уверенности в вопросах сотрудничества с банком с такой политикой, когда при оборотах на довольно мизерные суммы блокируют счета. вон у аллы сэп 400 к и ниразу никто не пикнул. если я перегоню 400 к по сэпу с конкорда за месяц у аполлоныча будет истерика.
Так в КоКо можна набагато більше ніж 400К, встановивши відповідні ліміти...в тому він і кращий Алли.
korovas2 написав:Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.
нельзя сказать, что это устраивает, но игра в белую. есть четкая сумма, зная которую честный свинорыл ее соблюдает. а аполлоныч поступает подло - может тупо залочить счет за все, что ему не нравится и всё. поэтому нет никакой уверенности в вопросах сотрудничества с банком с такой политикой, когда при оборотах на довольно мизерные суммы блокируют счета. вон у аллы сэп 400 к и ниразу никто не пикнул. если я перегоню 400 к по сэпу с конкорда за месяц у аполлоныча будет истерика.
Так в КоКо можна набагато більше ніж 400К, встановивши відповідні ліміти...в тому він і кращий Алли.
Пан теоретик? Чи практик? Попередній дописувач вам чітко сказав - за 400к сеп в аполонича будуть трупні плями по тілу....