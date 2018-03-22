Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:57

Банк Конкорд



да поддерживаю предыдущего оратора.

например в монобанке 250 000 в мес. - гарантированная сумма оборота по которой банк не будет трогать клиента и задавать какие-либо вопросы. Свыше этой суммы - уже да.



Почему бы вам не рассмотреть какой-то такой же клиентоориентированный подход? Т.к. лдично я боюсь в ваш банк заволдить деньги зная полнейшую неадекватность вашей службы внутреннего финмона ?

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