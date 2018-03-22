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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
7
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:17

korovas2, теоретик.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:32

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так в КоКо можна набагато більше ніж 400К, встановивши відповідні ліміти...в тому він і кращий Алли.


а вы перегоните, хотя бы 250 ... потом получите от Аполлоныча такое ... до этого посидев недельку с залоченными счетами

Зображення

это как в барсуке ... лимитов на сэп нет, а за 150 к в мес. лочат счета ...

алла дает 400 к и не трогает ... барсук и конь дает типа анлим, но локает за копейки - в этом разница .. но барсук ладно - его скоро судьба накажет.

Потом відновили співробітництво? Или навсегда залочили счета?
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:33

Re: Конкорд

  GrafBV написав:Так сколько по времени это (изготовление) длится, неделю, месяц?

З.Ы. Блин, коллеги, оставьте в покое офпреда

Да привезут за неделю, а, может, и быстрей. Но, могут не перезвонить. Номер известен сразу, так что эта скорость не сильно и нужна.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:35

Re: Конкорд

  korovas2 написав:Спросите в аполоныча сколько можно лупить Коня?
Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.
А у вас то рубаха долгая..., то чего-то короткое... Закрывать клиента за 50к оборот - это за гранью.

50к это ж, наверное, при курсе 8 было? Сейчас, думаю, на такое и внимания не обратят.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:39

  wig написав:
  korovas2 написав:Спросите в аполоныча сколько можно лупить Коня?
Вон горох дал добро на 250к в месяц и всех это устраивает.
А у вас то рубаха долгая..., то чего-то короткое... Закрывать клиента за 50к оборот - это за гранью.

50к это ж, наверное, при курсе 8 было? Сейчас, думаю, на такое и внимания не обратят.

при курсе 8 - банки и клиенты друг друга любили и уважали. никто никого не лочил.
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:40

sola

это не мое личное письмо, а коллеги-свинорыла.
я клиентом банка стал неделю назад, но зная не по одному клиенту как ведет себя их финмон пока боюсь сюда что-то заводить. пока 50 грн. на Доходной )

тока если саппорт даст гарантию и если что перед Соседками замолвит слово, когда Аполлоныч локнет )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:43

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:это не мое личное письмо, а коллеги-свинорыла.

За какую дату письмо? Неужели за 50 к все. При том, что Алла 70 требует только что б не считаться нищебродом.
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